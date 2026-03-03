Mentre i raid statunitensi e israeliani aprono un nuovo fronte sull’Iran e la risposta iraniana investe basi Usa nel Golfo, a Bruxelles la crepa passa dalle dichiarazioni. Chi parla per l’Europa quando la crisi corre più veloce dei comunicati?La sequenza delle prime ore è diventata un fatto politico e rivela una Unione che reagisce a scatti, con centri diversi che cercano la stessa inquadratura.

La ricostruzione di Politico descrive una partenza in ordine sparso. L’Alto rappresentante Kaja Kallas diffonde per prima una dichiarazione centrata sulla diplomazia e annuncia l’esplorazione di soluzioni negoziali. Poco dopo, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa escono con un testo congiunto che invoca «massima moderazione». Sempre secondo la stessa ricostruzione, nel fine settimana manca un contatto diretto tra Kallas e von der Leyen, mentre proseguono telefonate e scambi con capitali e attori regionali. Lo scarto tra tempi e voci produce una risposta in parallelo, percepibile anche fuori dalla “bolla” di Bruxelles, proprio mentre l’escalation rischia ricadute su rotte, energia, sicurezza interna e protezione dei cittadini europei nell’area.

La guerra in Iran apre la contesa sulle competenze

Il nodo riguarda i confini di potere più che lo stile. La diplomazia “classica” ricade nell’orbita dell’Alto rappresentante e del Servizio europeo per l’azione esterna. La Commissione rivendica però la gestione di ciò che una crisi trascina con sé: «emergenze, aiuti, sostegno ai nostri cittadini, conseguenze per le catene di approvvigionamento, chiusure dello spazio aereo, migrazioni, cyber», elenca un funzionario citato da Politico. La riunione straordinaria dei ministri degli Esteri, riferisce l’articolo, fatica a produrre una linea pienamente condivisa e lascia la regia in una zona ambigua. Da qui la mossa della Commissione: convocare il “Security College”, un meccanismo creato a inizio mandato con funzione soprattutto politica e ora usato come coordinamento pratico.

C’è poi la struttura che sposta il baricentro. Nel secondo mandato von der Leyen ha rafforzato la presa della Commissione sulla regione attraverso la creazione di una Direzione generale per Medio Oriente, Nord Africa e Golfo (Dg Mena), legata al portafoglio della commissaria Dubravka Šuica. Una fonte della Commissione sempre citata da Politico indica Dg Mena come snodo «centrale» sul dossier Iran. Sul piano politico, l’attrito diventa pubblico: Marie-Agnes Strack-Zimmermann parla di «rivalità» e di competenze «sempre bilanciate con difficoltà». Nel Parlamento, Dan Barna chiede che l’Alto rappresentante venga messo in condizione di esercitare il proprio ruolo. E Nacho Sánchez Amor riassume l’effetto esterno: partner e governi spesso faticano a capire a chi rivolgersi davvero a Bruxelles.

Una credibilità che si assottiglia

La frizione istituzionale pesa perché l’Ue arriva a questa crisi già sotto stress, tra guerra in Ucraina e sovrapposizione di emergenze. In questo quadro l’Unione cerca di restare allineata a Washington e al tempo stesso di apparire capace di iniziativa. Qui c’è il cambio di passo comunicativo: von der Leyen si proietta come regista, moltiplica messaggi e contatti, prova a occupare lo spazio della “linea” mentre Kallas lavora sul terreno diplomatico con il Consiglio Affari esteri. La stessa discussione interna viene descritta come ossessionata da protocollo e base giuridica: chi parla, con quale titolo, per conto di quale istituzione.

Ecco l’erosione: la credibilità geopolitica si misura sulla chiarezza della catena decisionale tanto quanto sul contenuto. Un funzionario europeo citato da Politico lo dice in modo secco: la rilevanza europea passa dall’unità. Quando invece le istituzioni procedono affiancate, i partner vedono un soggetto che dispone di strumenti economici e regolatori, ma fatica a trasformarli in una voce riconoscibile nelle crisi ad alta intensità. Il Medio Oriente torna a bruciare, Bruxelles invoca moderazione e diritto internazionale, però la simultaneità delle voci restituisce un’Unione che appare più somma di apparati che centro di decisione. Finché la regia resterà contesa, ogni emergenza esterna continuerà a diventare anche una prova interna di coesione.