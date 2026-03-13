La mancia di Meloni

È facile criticare il governo, ma qualcuno pensa che l’opposizione farebbe meglio, con gente come Schlein, Conte, Bonelli e via dicendo?

Giovanni Vanni

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Gentile lettore, se a lei va bene un governo con il numero due dello Stato che a casa lucida il busto di Mussolini, la premier che con grande dignità spazzola le scarpe di Trump e von der Leyen e si atteggia a grande statista, il ministro degli Esteri più imbarazzante del globo, la ministra del Turismo che ha procedimenti a carico per truffe allo Stato, il ministro della Difesa che prima prendeva gli appalti dello Stato per le armi e adesso gli appalti li assegna, un governo che ha precipitato un milione di persone sotto la linea della povertà, un governo che prometteva di superare la legge Fornero e invece l’ha aggravata, un governo che in 3 anni ha fatto crollare il potere d’acquisto degli italiani dell’11,1% (record mondiale di tutti i tempi), un governo che in 36 mesi ha visto la produzione industriale scendere per 35 mesi, un governo che ha lasciato campo libero alla speculazione facendoci pagare le bollette più care d’Europa: ecco, se tutto questo e tant’altro le va bene, si accomodi. Le ricordo che Conte portò all’Italia 209 miliardi, che ci evitarono la bancarotta nel 2020. Battagliò da solo per tre giorni e tre notti contro tutta l’Europa, con argomenti economici e giuridici sui quali la Meloni non avrebbe saputo spiccicare una parola. Altro che 209 miliardi, manco 209 euro di mancia ci avrebbero dato. Quando Conte tornò in Italia, ebbe una standing ovation in Parlamento: gli unici a non applaudire furono Meloni e Salvini. Devo aggiungere altro?

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