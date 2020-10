La Manovra avrà due obiettivi: sostegno e rilancio. Conte: “Abbiamo concepito interventi per restituire fiducia e sviluppo al Paese”

La Manovra messa a punto dal Governo mobiliterà risorse per 70 miliardi e avrà due obiettivi: sostegno e rilancio dell’economia. “Abbiamo concepito interventi, elaborato un progetto di manovra che guarda al breve, medio ma in prospettiva anche al lungo periodo per restituire fiducia e sviluppo al Paese”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “L’importo complessivo della manovra – ha aggiunto il presidente del consiglio – è di 39 miliardi di euro, 24 miliardi per la Legge di Bilancio e 15 vengono collegati al programma Next Generation Eu”.

“Sono risorse significative nonostante il contesto difficile che stiamo attraversando – ha detto ancora il premier -, serviranno a rafforzare la sanità, aiutare i settori più colpiti, rafforzare il trasporto scolastico. Prevediamo un ulteriore rifinanziamento della cassa integrazione, un nuovo ciclo, proroghiamo misure di sostegno per favorire l’accesso alla liquidita’ delle imprese. Dobbiamo rendere più equo ed efficiente il sistema fiscale. Abbiamo azzerato per 3 anni i contributi per le assunzioni dei giovani sotto i 35 anni, questo vale per tutta Italia, mentre rendiamo strutturale la fiscalità di vantaggio riservata alle imprese che operano al Mezzogiorno”.

“Sulla riforma fiscale – ha aggiunto Conte – abbiamo posto un primo significativo tassello, grazie all’assegno unico familiare abbiamo stanziato circa 5-6 miliardi che serviranno per varare già il prossimo anno, confidiamo a metà anno, questo grande progetto riformatore. Abbiamo portato a regime anche il taglio del cuneo fiscale già disposto con la precedente legge di bilancio. Vogliamo varare una intera riforma per il sistema fiscale, ecco perché ci lavoreremo da subito e per i prossimi mesi. A questo scopo stanziamo 8 miliardi”.

“La nostra attenzione è costante per il mondo delle disabilità – ha detto ancora il presidente del Consiglio -, abbiamo potenziato i fondi principali e abbiamo rinforzato il fondo per il progetto vita indipendente e tutti gli altri fondi a vantaggio delle persone con disabilita’. In particolare prevediamo 1,2 miliardi per finanziare i docenti di sostegno”.

“Nel breve la Manovra -ha detto ancora Conte nel corso della conferenza stampa – ci consente di tutelare la salute e la stabilità economica, mantiene una impostazione di forte espansione. Non prevediamo aumenti di tasse, è una scelta precisa, un indirizzo politico che abbiamo perseguito sino all’ultimo. Non siamo ricorsi a nessuna forma di tassazione. Con apposito decreto legge, anzi, abbiamo disposto la sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali che partiranno il prossimo anno e blocchiamo fino a fine anno il pignoramento degli stipendi”.

A proposito del Mes, il premier ha poi aggiunto: “Ieri ho risposto all’ennesima domanda, ho messo sul tavolo elementi di valutazione perché tutti possano formare la propria opinione. Ho chiarito le ragioni per cui il Mes non può essere la panacea e la risoluzione di tutti i nostri problemi. Non significa che la questione del Mes è risolta ieri in conferenza stampa, ci sono le sedi opportune per discutere di politica economica e sociale e ci sarà l’opportunità per farlo”.

“Il governo per il 2021 – ha spiegato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri – mobilita complessivamente circa 70 miliardi di risorse per la ripresa e lo fa proseguendo da un lato, il sostegno ai settori più colpiti e dall’altro con un forte orientamento delle misure per la crescita e l’occupazione. Estenderemo la cassa integrazione stanziando 5 miliardi, lo faremo con un decreto specifico per chi avrà terminato le settimane a novembre della cassa Covid per poter arrivare tutti al 31 dicembre. Stanzieremo poi per il 2021 5 miliardi di cig, l’orientamento chiaro e’ aiutare lavoratori e imprese”.

“Sulla scuola, Università, ricerca e cultura con 1,2 miliardi a regime – ha detto ancora il ministro – rendiamo possibile l’assunzione di 25mila insegnanti di sostegno, aumentiamo le risorse per l’edilizia scolastica e l’estensione della no tax area per l’esenzione delle tasse universitarie. Ci sono risorse importanti anche per il comparto culturale particolarmente colpito dalla pandemia. Avviamo un piano di assunzione per gli asili nido, oltre a un grande piano per la costruzione degli asili nido”.

“Già nei precedenti decreti avevamo aumentato le risorse di 1,2 miliardi, con questo aumentiamo ulteriormente la dotazione di 1 miliardo il fondo sanitario – ha aggiunto Gualtieri -, confermiamo le assunzioni del personale sanitario, determiniamo un incremento per l’indennità dei medici e infermieri, staniamo ulteriori risorse per l’acquisto dei vaccini. Complessivamente sono 4 miliardi ulteriori alla sanità. Questo è un governo che ha detto che sulla sanità non si possono fare tagli, occorre rafforzare gli investimenti”.