La manovra è accerchiata. Dalla scuola alla sanità, dalle banche alle assicurazioni, fino alle Forze dell’Ordine, si levano critiche e proteste contro la legge di bilancio del governo Meloni. Ieri sono iniziate le audizioni nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, occasione per enti territoriali, sindacati e associazioni di denunciare le carenze del provvedimento. A metterci il carico da novanta è la Corte dei conti, che solleva dubbi sulla tenuta delle coperture e sugli effetti delle misure negli anni successivi. Un quadro che mette in discussione non soltanto le risorse stanziate, ma anche la capacità dell’esecutivo di garantire continuità agli interventi.

La Manovra è sempre sotto assedio. Tra scuola e salute, è corsa a smontarla

Secondo i magistrati contabili, nel 2027 soltanto il 30% delle maggiori entrate avrà carattere permanente, mentre il 25% sarà temporaneo e il 45% arriverà da anticipi di gettito destinati a tradursi in minori incassi negli esercizi successivi. “Il venire meno delle entrate temporanee è idoneo a configurare oneri impliciti per le manovre successive”, avverte la Corte. I magistrati riconoscono gli effetti positivi di una “moderata ridistribuzione delle risorse” contro la povertà e a sostegno dei redditi da lavoro e della sanità, ma rilevano che molti interventi sono concentrati sul prossimo esercizio: toccherà al futuro Parlamento decidere se rinnovarli.

Incertezza

Critiche anche sulle pensioni: il ritorno alla perequazione per fasce penalizza i trattamenti medi e medio-alti, alimentando l’incertezza sul loro valore reale. Pesante il capitolo scuola. Dal 2027-2028 la manovra prevede 6.974 posti in meno, tra 4.925 docenti e 2.049 Ata. Sommando i tagli della precedente legge di bilancio, la riduzione complessiva arriva a 14.808 unità. E gli studenti denunciano risorse insufficienti per i giovani. Secondo Unione degli Universitari e Rete degli Studenti Medi, su oltre 26 miliardi della manovra meno di 600 milioni sono destinati agli under 35. “Si sceglie di penalizzare l’istruzione pubblica per fare cassa generale di bilancio”, accusano, ricordando che l’università assorbe lo 0,5% del Pil, contro l’1,6% della Difesa.

Sanità definanziata

Non va meglio nella sanità. La Corte dei conti avverte che l’elevata quota di finanziamenti vincolati potrebbe limitare l’autonomia delle Regioni. Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, denuncia invece i “tagli invisibili”. Il finanziamento sanitario nazionale aumenta in valore assoluto, ma si riduce rispetto al Pil: dal 2023 la quota destinata alla sanità è rimasta inferiore a quella del 2022, con una perdita cumulata, secondo Gimbe, di 22,7 miliardi in cinque anni. La manovra prevede circa 7,1 miliardi nel triennio 2027-2029, ma il rapporto tra finanziamento sanitario e Pil scenderà dal 6,11% del 2027 al 5,87% del 2029. Per Gimbe, dunque, gli incrementi nominali non bastano a invertire il progressivo definanziamento del servizio sanitario pubblico.

Fragilità

Anche la Caritas denuncia l’insufficienza delle misure contro la povertà. Il direttore nazionale, don Marco Pagniello, descrive “un quadro di fragilità economica molto diffusa”, con la povertà in aumento al Nord, tra i lavoratori e gli over 65. Preoccupa un taglio strutturale di fatto di 100 milioni all’Assegno di inclusione, che rischia di escludere persone aventi diritto. E pesa l’emergenza abitativa, che riguarda una persona su tre tra quelle che si rivolgono alla Caritas. Da qui la richiesta di ripristinare il fondo affitti e quello per la morosità incolpevole.

Sul piede di guerra anche le assicurazioni, chiamate insieme alle banche a contribuire alle coperture per oltre cinque miliardi. Andrea Bertalot, direttore generale dell’Ania, contesta il metodo: le nuove misure fiscali non sono state concordate con il comparto e arrivano appena un anno dopo un’intesa presentata come triennale. “Il settore assicurativo non può essere considerato ogni anno come un serbatoio fiscale cui attingere in funzione delle necessità di breve periodo”, avverte. Una raffica di rilievi che investe coperture e priorità della legge di bilancio, lasciando il governo Meloni alle prese con una manovra contestata su più fronti mentre si apre il confronto parlamentare sulle modifiche.