Sabato la promessa. Ieri l’umiliante retromarcia. “Porteremo un nome lunedì in Consiglio dei ministri”, aveva assicurato sabato Matteo Salvini dopo il passo indietro di Nuccio Altieri dalla presidenza dell’Anac. Ieri mattina, a Segrate, all’inaugurazione del tratto nord della Cassanese bis, il vicepremier è stato costretto alla retromarcia e a un avvilente: “Ci stanno lavorando. L’importante è fare bene, non necessariamente fare in fretta”.

Poche ore dopo fonti di governo confermavano: il dossier non era più all’ordine del giorno del Cdm del pomeriggio. Giuseppe Busia può rimanere al suo posto, per il successore si deve aspettare.

Niente intesa nella maggioranza

Il motivo, secondo le stesse fonti, è semplice: nella maggioranza non c’è intesa su un nome alternativo, e da più parti si spinge per aprire un confronto con le opposizioni. Non per cortesia, ma per aritmetica. La nomina va ratificata dai due terzi delle commissioni parlamentari, e senza il centrosinistra, non passa.

In pratica è la stessa situazione della Rai, con la differenza che all’Anac il presidente facente funzioni non sarebbe uomo del governo… Così la premier vorrebbe chiudere in fretta la pratica, nel modo più indolore possibile. Dopo il caso Altieri, già sabato da Palazzo Chigi trapelava il disappunto di Giorgia Meloni per come era stata gestita la partita, con l’invito agli alleati a prestare più attenzione sulle nomine delicate.

Dal Carroccio una rosa di nomi indigeribile

Il problema è che la Lega non molla la casella. Dopo Altieri, ex deputato e responsabile Difesa del partito, è circolata una nuova rosa di nomi. Alfredo Storto, magistrato e capo di gabinetto di Salvini al ministero delle Infrastrutture. Paolo Grasso, capo di gabinetto del vicepremier a Palazzo Chigi. Claudia Eccher, componente laica del Csm e in passato avvocata di Salvini. E Bernadette Veca, alla guida del Dipe, che sarebbe stata suggerita dal sottosegretario leghista Alessandro Morelli. Ma il centrosinistra ha già detto no, proprio per i legami con il Carroccio e il suo segretario.

Bonelli: “E’ l’organigramma di Salvini”

Angelo Bonelli (Avs) spiega il perché con un nome solo: Ponte sullo Stretto. Una rosa “che sembra uscita dall’organigramma di Salvini”, dice, in cui tre candidati su quattro, per i loro incarichi al Mit, a Palazzo Chigi e al Dipe, “hanno seguito l’istruttoria del Ponte”.

E l’Anac è proprio l’autorità chiamata a vigilare su appalti e grandi opere: “Chi ha costruito quei procedimenti non può essere chiamato a controllarli”. L’Autorità, ricorda, è la stessa che ha criticato il Codice degli appalti e messo in guardia sul Ponte, “le due bandiere di Salvini”.

Per Bonelli l’Anac è diventata “merce di scambio negli equilibri della maggioranza”, e Meloni “ha scelto di pagare il prezzo della tenuta della coalizione con l’indipendenza dell’anticorruzione”. Il verdetto: “Da noi i due terzi non li avranno”.

Il dem Anthony Barbagallo, capogruppo in commissione Trasporti, va oltre: “Perché il ministro dei Trasporti è così attento alla questione Anac? Ha forse paura che la procedura sia poco corretta?”.

Le critiche piovono da ogni lato. Per Piero De Luca (Pd) quello che è successo “non è da derubricare come un incidente”: è “una figuraccia clamorosa” e “l’ennesimo atto di arroganza e di incompetenza istituzionale di questo governo”.

L’M5s Antoci: “All’Anac serve una figura di alto profilo morale”

L’europarlamentare M5S Giuseppe Antoci chiede “una figura di specchiata competenza e di alto profilo morale” e accusa il governo di usare “il manuale Cencelli”. La capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella vuole “una scelta etica”, non “il metodo delle spartizioni”.

E batte un colpo anche la Cgil. “Aver presentato il nome di un leghista per la presidenza dell’Anac è una follia”, attacca Maurizio Landini. “Chi governa e non lo capisce”, aggiunge, “vuol dire che non sta capendo perché è al governo”.

E la maggioranza minimizza

Dalla maggioranza, la difesa più convinta è quella di Francesco Filini, deputato di Fratelli d’Italia. “Se ne poteva uscire meglio? È andata come è andata, l’Anac avrà il suo presidente”. Poi l’alzata di spalle: “Non credo che questo stia sconvolgendo gli italiani”. Quando, non si sa: “Scopriremo se avremo oggi, domani o in settimana il nuovo presidente”. Per ora l’unica certezza è la figuraccia della Lega.