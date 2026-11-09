Plasma a 110 gradi, aerei, 280 scuole e una taglia sul dark web: Tajani rassicura sul suo muro, e il governo chiede soldi per le armi

Domenica alle cinque del pomeriggio il ministro degli Esteri ha aperto ai giornalisti la stanza in cui l’Italia si difende dalla guerra ibrida, e la prima cosa che ha difeso è stato il proprio coraggio.

Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, nella Sala Cyber della Farnesina ha spiegato che la taglia messa sul dark web dagli hacker filorussi di NoName057(16) per avere informazioni su di lui e sulla sua famiglia «non deve metterci paura, non deve fa assolutamente farci piegare la testa», perché «c’è un muro a protezione del sistema Italia».

Poi ha aggiunto che «l’Italia è all’avanguardia e al passo con i tempi», che il lavoro del ministero è cominciato nel 2022 «in occasione della riunione annuale degli ambasciatori» e che nella struttura siedono un ufficiale dei Carabinieri, uno dell’Aeronautica e uno della Marina. La mattina, intervistato da Il Giornale, aveva tenuto a far sapere: «Io ho già il livello di sicurezza più alto».

Sulla Russia ha voluto essere preciso fino allo scrupolo: «Se avessi le prove del governo di Mosca direi che è il governo di Mosca, io sono sempre corretto quando dico le cose». La minaccia è vera. Colpisce anche il procuratore di Roma Francesco Lo Voi e il capo della Polizia postale Ivano Gabrielli. Tajani è riuscito a trasformarla nella sua giornata da bersaglio, con visita guidata, cifre snocciolate (oltre 630mila eventi bloccati da gennaio) e un muro evocato a uso delle agenzie: una materia che dovrebbe togliere il sonno è diventata una gag.

La catena del freddo e le bombe di carta

La sequenza è cominciata a metà ottobre con i frigoriferi dei supermercati in Francia, Belgio e Paesi Bassi, scaldati da remoto, e la catena olandese Ahold Delhaize ha messo in conto fino a 250 milioni di euro di vendite perse. A inizio novembre è toccato anche ai banchi frigo italiani, con la rivendicazione in video di NoName057(16) e Z-Pentest. In tre siti dell’Établissement français du sang qualcuno ha provato a portare il plasma da meno 30 a più 110 gradi: i sistemi di controllo se ne sono accorti in tempo. Nessuna sacca persa.

Il 2 novembre circa 280 scuole italiane hanno ricevuto mail con falsi allarmi bomba. Dal giorno dopo gli allarmi sono saliti sugli aerei e giovedì 5 novembre hanno toccato almeno 18 voli in Europa, sei legati a Fiumicino e Malpensa, con almeno una mail firmata da un sedicente “Stato Maschile”, sigla che ha poi negato ogni coinvolgimento.

Le procure di Roma e Milano hanno aperto fascicoli, Europol ha convocato le polizie dei Paesi colpiti e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha convocato per domani il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. A metà ottobre il gruppo ransomware Everest aveva già rivendicato un attacco alla Galleria di base del Brennero.

Due letture, una accanto all’altra

Chi studia la materia per mestiere la vicenda la prende molto sul serio. L’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza (Enisa) ha analizzato 4.875 incidenti fra luglio 2024 e giugno 2025 e descrive un’Unione presa di mira con costanza, con la pubblica amministrazione al 38,2% dei casi.

Il Center for Strategic and International Studies (Csis) di Washington ha contato gli attacchi russi di sabotaggio in Europa: 12 nel 2023, 34 nel 2024. Per il Clusit, l’Associazione italiana per la sicurezza informatica, nel 2025 l’Italia ha subito il 9,6% degli incidenti gravi registrati nel mondo, 507 casi, il 42% in più dell’anno prima. Alberto Pagani, docente di storia del terrorismo internazionale, al Quotidiano Nazionale parla di «probabile escalation», di incursioni che testano le reazioni e mappano i punti deboli: «Sono danni cognitivi».

Mauro Conti, ordinario di cybersecurity all’Università di Padova, ha spiegato a L’Espresso che «quando il danno passa dal mondo cibernetico a quello fisico, le conseguenze possono essere ancora più gravi».

C’è anche chi punta sull’uso politico della paura. La stessa Enisa scrive che l’hacktivismo vale quasi l’80% degli incidenti, condotto soprattutto con attacchi Ddos (distributed denial of service, la saturazione di un sito con milioni di richieste) a basso impatto, e che solo il 2% ha interrotto davvero un servizio. Su NoName057(16), dopo l’operazione internazionale Eastwood del luglio 2025, Europol scriveva che gli attacchi del gruppo erano stati tutti mitigati senza interruzioni sostanziali.

William Nonnis, analista tecnologico della Presidenza del Consiglio ripete che non c’è «nessuna prova di un’unica regia». Nel 2013 lo studioso Thomas Rid pubblicava un libro intitolato “Cyber War Will Not Take Place” e Bruce Schneier, recensendolo, osservava che la retorica della paura costruita intorno alla guerra cibernetica serviva a giustificare grandi cambiamenti. Francesco Vignarca, della Rete Italiana Pace e Disarmo, ad Avvenire riassumeva a giugno la riforma della Difesa con la formula “Da welfare state a warfare society”, e sabato Giorgio Cremaschi su Contropiano ha titolato “Fate paura per fare la guerra”.

Il governo, intanto, ha già scelto quale delle due letture usare. Venerdì a Verona Meloni ha ammesso che «non siamo in grado oggi di dire» se gli episodi siano collegati e nello stesso giro di parole ha liquidato le obiezioni: «Le spese per la difesa servono, una stupidaggine dire che vengono sottratte agli ospedali».

Domenica il presidente del Senato Ignazio La Russa ribadisce che è «sbagliato far polemica sull’acquisto di armi», il ministro degli Affari europei Tommaso Foti ha chiamato i frigoriferi manomessi «un atto di guerra» e ha aggiunto «rivendichiamo gli investimenti sulla Difesa», e Maurizio Lupi vuole girare alla cyber una quota del programma europeo di prestiti per le armi Safe.

Tajani ha chiuso il cerchio: «Investire in sicurezza non significa essere guerrafondai». Il conto è già firmato. All’Aia, nel giugno 2025, gli alleati della Nato si sono impegnati a spendere entro il 2035 il 3,5% del Pil nella difesa in senso stretto e fino a un altro 1,5% per proteggere le infrastrutture critiche e difendere le reti. Nel 2025, secondo il Sipri, il mondo ha speso in armi 2.887 miliardi di dollari, con l’Europa cresciuta del 14%.

Il colabrodo che non ha bisogno di hacker

Il muro di Tajani però ha qualche precedente imbarazzante. Ad aprile 2025, con Antonio Massari, ho raccontato sul Fatto Quotidiano che i numeri privati del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di Meloni e dei ministri Guido Crosetto e Piantedosi si compravano su portali di “lead generation” con un abbonamento da 50 euro al mese.

Nessun hacker, nessun dark web: nello stesso archivio c’erano 2.125 contatti della Presidenza del Consiglio. Il 27 ottobre scorso sono state violate tre caselle di posta della Camera, compresa quella di Giorgia Meloni, e l’ufficio stampa di Montecitorio ha spiegato in un comunicato che la faccenda “non aveva carattere di emergenza” e “si presenta quotidianamente”. Quotidianamente, appunto.

Per l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) nei primi nove mesi del 2026 gli eventi cyber rilevati sono stati 3.271, contro i 2.729 di tutto il 2025, e 1.992 sono incidenti con impatto confermato. Il Csirt italiano, la squadra pubblica di risposta agli incidenti informatici, ha individuato quasi 45mila servizi esposti a rischio e oltre 3.200 potenzialmente compromessi.

E tra le ipotesi su cui lavorano gli investigatori, secondo l’Ansa, c’è che una parte delle mail minatorie agli aeroporti sia partita da caselle di posta di scuole italiane violate. Porte aperte da chissà quanto.

L’Europa con la porta socchiusa

Oltre confine le falle hanno la stessa forma. A settembre 2025 un ransomware ha mandato in tilt gli aeroporti di Bruxelles, Berlino e Heathrow. Il fornitore dei frigoriferi del sangue francese, ha dato la colpa a un componente di terzi fuori dal suo controllo diretto. In tutti e due i casi la porta d’ingresso era il fornitore del fornitore.

La direttiva Nis2, che fissa gli obblighi di sicurezza per i settori critici, andava recepita entro il 17 ottobre 2024: l’8 luglio scorso la Commissione europea ha portato davanti alla Corte di giustizia Irlanda, Spagna, Francia e Paesi Bassi, che ancora mancavano all’appello. Foti, nella stessa intervista in cui rivendicava la spesa militare, ha ammesso che «l’Europa è ancora scoperta», e il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas ha giudicato prematuro collegare tra loro gli episodi.

Tutto questo è serissimo. Chiederebbe una politica capace di distinguere un sito rallentato da un frigorifero del plasma spinto a 110 gradi, e di spiegare dove finisce la difesa delle reti e dove comincia l’acquisto di armi. Il governo ha mandato davanti ai giornalisti un vicepremier preoccupato di rassicurarci sul proprio livello di protezione personale e sulla presenza, nella stanza dei bottoni, di un ufficiale dei carabinieri, uno dell’aviazione e uno della marina.

Davvero si può affrontare la guerra ibrida in questo modo? Il muro, intanto, ce l’ha fatto vedere, con visita guidata, mentre le mail minatorie forse partivano dalle caselle delle nostre scuole.