COP31 al via ad Antalya: il clima è al centro dei negoziati mentre un El Niño eccezionale spinge le temperature verso nuovi record e gli Usa restano fuori

Il cambiamento climatico, che ancora qualcuno prova a negare, è una realtà che è sotto gli occhi di tutti. Il problema, però, è che la politica internazionale non sembra in grado di affrontare questo fenomeno con la dovuta energia, malgrado gli incontri sempre più frequenti. Si apre con questa evidenza il vertice della COP31 in Turchia, che durerà fino al 20 novembre, con l’obiettivo di arrivare a “un risultato tangibile… che le persone possano percepire come reale”, come ha dichiarato il ministro del Clima australiano, Chris Bowen, alla vigilia dei lavori.

Del resto, i prossimi mesi sembrano destinati a creare non poche difficoltà a livello globale, con i Paesi che dovranno affrontare uno degli episodi di El Niño più intensi mai registrati, un fenomeno naturale e ciclico ma che l’utilizzo dei combustibili fossili e l’attività umana stanno amplificando, e che rischia di causare centinaia di migliaia di vittime e danni per trilioni di dollari. Come ormai da copione, sono previste tensioni tra i Paesi più ricchi e quelli in via di sviluppo riguardo a chi debba farsi carico dei costi legati agli impatti della crisi climatica, nonché sulla lentezza con cui vengono ridotte le emissioni di gas serra: quest’anno le temperature hanno raggiunto livelli record, con il 2026 ormai praticamente certo di superare la soglia media annuale di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, fissata nell’accordo di Parigi sul clima del 2015.

“Mantenere l’obiettivo di 1,5°C a portata di mano, riducendo al minimo la durata e l’entità del superamento di tale soglia, garantire finanziamenti per il clima che siano accessibili e prevedibili, rafforzare l’adattamento e affrontare le perdite e i danni (subiti dai Paesi poveri a causa di eventi meteorologici estremi) non sono scelte politiche, ma questioni di sopravvivenza. La credibilità dell’accordo di Parigi non si misurerà in base alle promesse fatte, bensì agli impegni mantenuti e alle vite salvate nei Paesi più vulnerabili”, ha dichiarato Adão Soares Barbosa, presidente del gruppo dei 44 Paesi meno sviluppati.

La Cop31 e il caso della delegazione USA

I colloqui avranno di fatto due Paesi ospitanti: si svolgeranno infatti nella città turca di Antalya, ma i negoziati formali saranno presieduti dall’Australia, in seguito a un compromesso raggiunto l’anno scorso tra le due nazioni, che avevano entrambe avanzato la propria candidatura. La Turchia mantiene la presidenza della COP31, mentre l’Australia presiede i negoziati ufficiali.

Il vertice registrerà però un’assenza significativa: per il secondo anno consecutivo, gli Stati Uniti non avranno una delegazione ufficiale dell’amministrazione Trump. Secondo un portavoce della Casa Bianca, l’Amministrazione Trump non intende avere nulla a che fare con le “politiche climatiche estremiste” adottate da altri Paesi; tuttavia, membri del Congresso, esponenti di governi statali e amministrazioni locali americane si sono recati ad Antalya, partecipando alla conferenza al di fuori della delegazione ufficiale di Washington.

L’appello di Guterres: “Sul clima è tempo che la politica faccia sul serio”

Che il clima sia un’emergenza lo ha ripetuto il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, nel messaggio di apertura della Conferenza internazionale sul clima COP31, spiegando che il mondo sta entrando in una nuova realtà in cui gli estremi climatici sono diventati la norma. “Un fenomeno El Niño di proporzioni eccezionali si sta scontrando con un pianeta già surriscaldato dal cambiamento climatico di origine umana: siamo entrati in una nuova era di estremi climatici”, ha avvertito Guterres.

Proprio per questo, conclude il segretario generale dell’Onu, i rappresentanti riuniti ad Antalya dovranno “fare sul serio, riducendo le emissioni più rapidamente, accelerando una transizione equa dai combustibili fossili e fornendo le risorse finanziarie e le tutele necessarie ai Paesi più vulnerabili”. Un appello di buon senso ma che, come già successo in tutte le precedenti riunioni della COP, rischia di cadere nel vuoto.