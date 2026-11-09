Capire cosa passi per la testa di Donald Trump è un mistero. Il tycoon, ormai un giorno sì e uno no, minaccia attacchi contro l’Iran pur dicendosi disposto a negoziare. Insomma, sulla carta un atteggiamento prudente e attendista, peccato che ometta di dire che, in realtà, da qualche giorno gli Stati Uniti hanno ripreso a condurre limitate operazioni militari contro l’Iran. Così, mentre sosteneva davanti ai giornalisti di ritenere “altamente improbabile” la ripresa delle ostilità, nelle stesse ore arrivavano nuove notizie di esplosioni sull’isola iraniana di Qeshm, nello stretto di Hormuz. Non è però chiaro se le esplosioni siano state provocate da un nuovo attacco americano.

Secondo l’agenzia di stampa iraniana Mehr, i bombardamenti hanno interessato diverse aree dell’isola, già bersaglio di operazioni militari statunitensi nei giorni scorsi. “Gli obiettivi degli attacchi americani in diverse zone di Qeshm sono stati installazioni situate al di fuori delle aree residenziali e commerciali, e non sono stati provocati danni alle infrastrutture critiche dell’isola”, ha riferito Mehr.

Secondo l’agenzia, la situazione sull’isola è sotto controllo e tutti i servizi di emergenza sono stati posti in stato di allerta. In precedenza, l’agenzia ufficiale Irna aveva segnalato quattro esplosioni a Qeshm, senza fornire ulteriori dettagli sulle conseguenze. Già il 7 novembre i media iraniani avevano riferito di attacchi militari contro l’isola, situata in una posizione strategica all’ingresso del Golfo Persico. Gli Stati Uniti avevano già confermato di aver effettuato attacchi limitati contro Qeshm il 2 novembre e ulteriori “minor strikes” nei giorni successivi.

Trump predica la pace, ma gli attacchi all’isola di Qeshm continuano: il mistero della guerra con l’Iran

Le nuove operazioni si inseriscono nel conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, iniziato il 28 febbraio scorso con gli attacchi americano-israeliani contro il territorio iraniano. Teheran ha risposto colpendo obiettivi in Israele e basi militari statunitensi presenti nei Paesi della regione. A metà giugno, Iran e Stati Uniti avevano firmato un memorandum d’intesa che prevedeva la cessazione delle operazioni militari, ma le ostilità non si sono definitivamente concluse. Il conflitto rimane irrisolto, con periodiche riprese delle operazioni militari. La guerra ha inoltre provocato gravi interruzioni del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz, una delle principali rotte mondiali per il trasporto di petrolio e gas naturale liquefatto, contribuendo all’aumento dei prezzi internazionali dei combustibili.

Ma se l’idea di Trump è quella di aumentare la pressione militare e politica sul regime iraniano per convincerlo ad accettare un accordo di pace, allora la strada per la pace appare ancora lunga e tortuosa. Anzi, se si guarda alla situazione sul campo e alle dichiarazioni di alti esponenti, tanto quelli americani quanto quelli iraniani, la sensazione è che nessuno stia facendo granché per giungere a un accordo.

Rubio: “Teheran fa richieste irricevibili, così il negoziato salta”

A lasciarlo intendere è il segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui i negoziati tra Stati Uniti e Iran non stanno producendo risultati significativi a causa delle richieste avanzate da Teheran, giudicate da Washington inaccettabili e irrealistiche. “Al momento i colloqui non sono stati molto produttivi, perché le richieste iraniane non sono semplicemente inaccettabili, ma in alcuni casi sono scandalose, ridicole e davvero irrealistiche”, ha dichiarato Rubio ai giornalisti, senza precisare a quali condizioni poste da Teheran si riferisse. Il capo della diplomazia americana ha comunque sottolineato che Washington resta disponibile a esplorare le possibilità di un accordo negoziato.

“Il presidente preferirebbe sempre risolvere questo e ogni altro problema attraverso la diplomazia. A volte non è possibile. Ma se esiste una possibilità di farlo, la esploreremo”, ha affermato. Le dichiarazioni arrivano dopo che sabato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi aveva sostenuto che gli Stati Uniti avessero bisogno di tempo per valutare i risultati delle elezioni di metà mandato e decidere come procedere nei negoziati con Teheran. Secondo Araghchi, proprio a causa delle elezioni americane, negli ultimi giorni non si sono registrate nuove iniziative da parte dei Paesi impegnati nella mediazione.