Israele, Gadi Eisenkot ha ricevuto da Herzog il mandato per formare il nuovo governo. Ma la maggioranza è tutt'altro che certa: Netanyahu tenta il contrattacco

In Israele c’è aria di cambiamento. Il presidente Isaac Herzog ha affidato l’incarico di formare il governo a Gadi Eisenkot, il leader dell’opposizione ed ex capo di Stato maggiore delle IDF. “Mi aspetto che faccia qualsiasi cosa per far nascere un esecutivo che rappresenti tutto il Paese. Il popolo desidera ardentemente un governo stabile”, ha detto il presidente Herzog, sottolineando il momento delicato per lo Stato ebraico.

“Israele è in un momento di emergenza, ci sono fronti di guerra aperti, non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Siamo in uno dei momenti più fragili che la democrazia israeliana abbia mai conosciuto. Per questo c’è grande urgenza per una nuova leadership di cui ci si possa fidare”, ha aggiunto Herzog.

Proprio la situazione particolarmente complessa ha spinto Eisenkot a lanciare un appello all’unità nazionale: “Se davvero il Likud (di Benjamin Netanyahu) e il Partito del Sionismo Religioso (di Bezalel Smotrich) credono che questo sia il momento dell’unità, non immagino un motivo per cui non dovrebbero sostenere un governo sotto la mia guida e secondo i principi che ho presentato”.

Del resto, il blocco che lo sostiene dispone di 48 seggi, a fronte dei 61 necessari per governare, e per questo Eisenkot dovrà formare alleanze. Per riuscire in questo intento, come previsto dalle norme dello Stato ebraico, ha 28 giorni di tempo, prorogabili per altri 14 giorni.

Herzog affida a Eisenkot il mandato per formare il governo ma in Israele la maggioranza è un rebus

Una partita in cui Benjamin Netanyahu, premier in carica fino alla formazione di un nuovo governo, intende giocarsi le proprie carte. In una dichiarazione-video ha chiesto un esecutivo di unità che includa tutti i partiti del campo nazionale e sionista, escludendo, però, la partecipazione dei partiti arabi, che hanno complessivamente 19 seggi. Lo stesso veto è stato posto all’interno del Change Bloc da Avigdor Liberman che, con una parziale apertura alla discussione sull’arruolamento dei giovani ultraortodossi (e quindi ai partiti religiosi), ha escluso la possibilità di sostenere un governo di minoranza che dipenda dai partiti arabi.

Perché, ha spiegato, se si vuole porre fine all'”era Netanyahu” ed evitare nuove elezioni, bisogna trovare un terreno comune. Il futuro del nuovo governo, insomma, non deve dipendere dal peso delle fazioni arabe. La posizione intransigente di Liberman e gli altri disaccordi tra i partner di coalizione sono così profondi da spingere Herzog, nel fine settimana, a parlarne con Eisenkot per chiedere chiarimenti su come intenda superarli, hanno riferito i commentatori politici israeliani. I quali, facendo la sintesi dei conflitti interni al Change Bloc, hanno chiesto: “Come intende Eisenkot formare una coalizione stabile quando Liberman esclude un governo dipendente dai partiti arabi, il partito di Naftali Bennett vuole la coscrizione obbligatoria per gli ultraortodossi, i partiti religiosi si oppongono al reclutamento?”, ha scritto il Jerusalem Post.

Le consultazioni in Israele

Di fatto, dalle consultazioni Eisenkot è uscito rafforzato, con le raccomandazioni di fazioni che rappresentano 67 eletti, mentre Netanyahu ha ottenuto quelle di 46. Quindi sono proprio le sostanziali differenze interne all’alleanza delle opposizioni il rischio maggiore per un passo falso drammatico. Nel frattempo Netanyahu resta in panchina, ma la situazione è talmente complessa da spingere gli avversari ad essere cauti nel festeggiare “la fine del potere di Bibi”. Contemporaneamente ai negoziati per la coalizione, il blocco del cambiamento prevede di iniziare a esercitare il proprio potere nella Knesset subito dopo il giuramento di martedì.

La prima mossa potrebbe essere quella di sostituire il presidente della Knesset Amir Ohana, del Likud, mossa che consentirebbe all’opposizione di influenzare l’agenda parlamentare ancor prima che venga votato un nuovo governo. Eisenkot ha 28 giorni per formare un nuovo esecutivo. Se fosse necessario più tempo, il presidente concederà una proroga di altri 14 giorni. Israele potrebbe avere un nuovo governo entro Hanukkah, la Festa delle luci. Forse.