All’Eicma di Rho, il salone delle due ruote, venerdì mattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha liquidato la domanda sul nuovo presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con un’alzata di spalle: «Cosa devo dire? Perché era nelle nostre competenze farlo». Sabato, allo stesso salone, il vicepremier Matteo Salvini ha detto che «c’erano i requisiti», solo che nel frattempo il suo uomo, Trifone (detto Nuccio) Altieri, si era già ritirato, venerdì sera, a poco più di 24 ore dal sì del Consiglio dei ministri di giovedì 5 novembre. Le competenze, insomma, c’erano tutte.

Sta scritto nel decreto legislativo 150 del 2009, all’articolo 13, comma 3: presidente e componenti dell’Autorità “non possono essere scelti” fra chi ha cariche nei partiti o le ha avute “nei tre anni precedenti la nomina”, e la stessa legge pretende il parere favorevole dei due terzi delle commissioni parlamentari. Altieri è stato deputato dal 2014 al 2018. Appena due anni fa la Lega lo aveva nominato responsabile del suo dipartimento Difesa. Il conto dei tre anni era quindi aperto quando il governo ha portato il nome di Altieri in Consiglio. L’ex giudice costituzionale Sabino Cassese, domenica su Repubblica, l’ha detto con la pazienza di chi corregge un compito in classe: «Bastava conoscere la legge, o averla letta».

Una difesa durata quanto la nomina

Prima della resa, la difesa della Lega. Salvini da via Bellerio contava «che tutto sia regolare», il partito negava che Altieri avesse mai avuto quell’incarico e fonti di governo facevano sapere che Pd e M5s erano stati «preavvertiti» senza sollevare riserve.

Poi la rinuncia, motivata con «opportunità politica, istituzionale e personale», e sabato l’intervista a Quotidiano Nazionale in cui Altieri giura che i requisiti e le competenze sono stati «verificati a fondo» nell’istruttoria del governo. Il Fatto Quotidiano però racconta un’altra istruttoria, con l’incompatibilità scoperta solo ore dopo perché nel curriculum esaminato mancava la riga sulla Lega.

Il costituzionalista Enzo Cheli, primo presidente dell’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a Repubblica ha escluso l’errore: gli uffici del governo, ha ricordato, hanno consiglieri giuridici che la legge la conoscono, e pensa che il governo abbia voluto «forzare un po’ la normativa». Se ha ragione Cheli, la pessima figura è la parte meno grave della storia.

Quarantacinque giorni e un nome da trovare

La fretta ha una data. Il mandato di Giuseppe Busia, presidente dell’Anac dal 2020, è scaduto l’11 settembre, e lo stesso Consiglio dei ministri del 5 novembre ha varato un decreto-legge che proroga presidente e consiglieri per 45 giorni al massimo, per l’ordinaria amministrazione e gli atti urgenti.

Busia è il presidente a cui nel marzo 2023 la Lega, con Stefano Locatelli, chiedeva di lasciare l’incarico dopo le critiche al Codice degli appalti del ministero di Salvini, e l’Anac di Busia ha fatto le pulci anche al Ponte sullo Stretto. Esattamente lì dove il partito del ministro delle Infrastrutture tiene i suoi dossier più delicati, il governo voleva mandare un dirigente di quel partito.

Oggi il Consiglio dei ministri torna sul nome, e la strettoia dei due terzi obbliga la maggioranza a cercare un candidato che una parte dell’opposizione possa votare. Le opposizioni hanno già fatto muro su Claudia Eccher, avvocata laica del Consiglio superiore della magistratura (Csm) dal 2023 e in passato legale proprio di Salvini, e su Bernadette Veca, che guida un dipartimento di Palazzo Chigi.

In pista, per Repubblica e per il Corriere della Sera, restano due capi di gabinetto di Salvini, Alfredo Storto e Paolo Grasso. Era nelle competenze del governo, appunto: anche leggere il comma 3 dell’articolo 13 prima di portare un nome in Consiglio dei ministri, invece di farselo spiegare da Cassese tre giorni dopo.