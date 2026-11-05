Sei azioni su clima e salute possono salvare 1,6 milioni di vite: l’appello dell’Oms

Sei azioni per salvare 1,6 milioni di vite. E per generare benefici economici e fiscali per trilioni di dollari ogni anno. L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha pubblicato un nuovo rapporto nel quale invita a intraprendere sei azioni in ambito climatico e sanitario per salvare tantissime vite. Secondo l’organizzazione, l’adozione su scala globale di queste misure può produrre anche importanti benefici economici, stimati in 3.900 miliardi di dollari l’anno e contribuendo pure alla riduzione delle emissioni di carbonio.

L’appello dell’Oms: sei azioni su clima e salute per salvare 1,6 milioni di vita

Si tratta di azioni come il ricorso a sistemi di allerta precoce per i rischi legati al caldo o di politiche di tariffazione efficiente dei combustibili fossili. Tra le misure c’è anche l’installazione di servizi igienico-sanitari resilienti al clima o l’utilizzo di energia domestica pulita. L’Oms evoca, di fronte a questi interventi, un “triplice dividendo”, ovvero persone più sane, emissioni più basse ed economie più forti. All’impatto climatico e sanitario, infatti, si aggiungono anche ulteriori 5.400 miliardi di dollari annui in entrate fiscali.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, sottolinea come la crisi climatica sia “una crisi sanitaria, ma gran parte dei danni che provoca può essere evitata grazie a strumenti di cui disponiamo già”. Si tratta di soluzioni a portata di mano, ma che devono essere messe in campo in tutti i settori per anticipare, prevenire, prepararsi e ridurre i rischi sanitari legati al clima. Per Ghebreyesus, in vista della Cop31, i governi si devono preparare ai negoziati sul clima considerando che “la protezione della salute deve essere al centro dell’azione climatica”.