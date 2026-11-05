Trump, il pesce bollito

Non capisco la gioia per la sconfitta di Trump. Forse che Biden, Obama, Bush, Clinton erano diversi? Facevano le stesse cose, solo in modo diverso.

Anna Passini

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Gentile lettrice, secondo lei, dunque, nulla cambierà mai e tanto vale astenersi dalla vita politica. Ma non è così. Per cominciare, questa batosta probabilmente impedirà a Trump – da oggi anatra zoppa o meglio pesce bollito – di continuare la guerra in Iran o di usare l’atomica, come pare volesse fare. E poi ci sono molte altre cose. Biden, Obama, ecc. non ci hanno risparmiato le guerre, ma nessuno finora aveva ricattato amici e nemici coi dazi, insultato gli alleati, sequestrato capi di Stato (Maduro), bombardato l’Iran per favorire i circoli ebraico-sionisti, strappato un pezzo d’Europa (la Groenlandia) per sfruttarne i tesori minerari e riempito le strade americane di delinquenti prezzolati (dell’Ice). Trump è anche il primo uomo alla Casa Bianca condannato in via definitiva per stupro. Sul piano geopolitico tutti i presidenti perseguono gli stessi fini, è vero,ma sul resto ci sono differenze. Senza dimenticare che Trump & family hanno accumulato miliardi di dollari con la presidenza e che Trump manda a trattare la pace e la guerra il genero Kushner e l’amico Witkoff, entrambi uomini d’affari con interessi nel petrolio, nell’edilizia e in tanto altro. Costoro, neppure di nascosto, fanno affari coi governanti e sovrani con cui trattano: Israele, Oman, Arabia Saudita, Albania, Russia. Non s’era mai vista tanta sfacciata corruzione. E la corruzione è come il pesce, marcisce dalla testa: più puzza in America, più puzza in tutto il mondo.

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