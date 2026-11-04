Una marea blu travolge gli Stati Uniti di Donald Trump, strappando il controllo della Camera e del Senato ai repubblicani. Se le elezioni di midterm sono state un referendum sull’attuale presidente americano e sulla sua politica, allora il giudizio non può che essere una bocciatura. Difficile negare che le cose stiano così, perché i candidati scelti personalmente dal tycoon hanno subito pesanti sconfitte: Darline Graham in South Carolina ha gettato la spugna contro Annie Andrews, e Ken Paxton in Texas contro James Talarico, il primo democratico a conquistare un seggio al Senato per il Texas dal 1988.

In Texas, storica roccaforte dei repubblicani, ha perso anche il governatore conservatore Greg Abbott contro la democratica Gina Hinojosa, che sarà la prima democratica a guidare lo Stato dai tempi di Ann Richards negli anni ’90. I democratici hanno espugnato anche il rosso Kansas, facendo eleggere Adam Hamilton, il primo senatore democratico dello Stato dal 1932. Un importante successo lo hanno ottenuto anche in Maine, dove Troy Jackson ha battuto la veterana repubblicana Susan Collins. In Georgia il senatore Jon Ossoff è stato riconfermato e può guardare, se decidesse di correre, con ottimismo alle presidenziali del 2028. Ha vinto anche Keisha Lance Bottoms, eletta governatrice della Georgia. Sarà la prima donna afroamericana a guidare lo Stato. Il democratico Xavier Becerra prenderà invece il posto di Gavin Newsom alla guida della California.

Trump scarica le colpe della disfatta nelle elezioni di midterm

Cosa non ha funzionato per Trump? A spiegarlo è lo stesso presidente americano, secondo cui, come scrive su Truth Social, il problema maggiore in questa campagna elettorale di metà mandato è stato che “non ero sulla scheda elettorale e, se lo fossi stato, avremmo vinto CON UNA VITTORIA SCHIACCIANTE! Grazie per l’attenzione dedicata a questa questione. Presidente DONALD J. TRUMP”. Il messaggio è stato pubblicato da Trump sul social network Truth Social, dopo un silenzio di diverse ore, mentre i risultati delle elezioni di midterm mostravano una netta avanzata dei democratici.

Davanti a questa debacle repubblicana, il leader di Washington ha detto di essere “assolutamente disposto ad accettare i risultati”, mettendo a tacere quanti temevano una reazione scomposta del presidente. Anzi, Trump, in un’intervista al New York Times, ha detto che “collaboreremo con i democratici, non vediamo l’ora di lavorare insieme a loro. Probabilmente troveremo un’intesa”.

Peccato che, poco dopo, lo stesso presidente abbia condiviso sul social network Truth Social la foto di un cappellino rosso in stile “MAGA”, in cui la scritta “MAGA” è stata sostituita con quella “VETO”. Un messaggio che lascia intendere la volontà di opporsi alle iniziative legislative dei democratici, sfruttando il potere di veto presidenziale.