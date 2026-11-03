Manovra, de Pascale: su politiche industriali non c’è nulla

Rimini, 3 nov. (askanews) – Sulla manovra del governo Meloni ho “un giudizio estremamente negativo”, perché c’è “un tema che è completamente eluso, che è quello delle politiche industriali”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine di Ecomondo alla Fiera di Rimini.”Tutti ci diciamo che i redditi sono bassi, tutti ci diciamo che l’economia stagna, e quello che bisogna fare è investire nell’innovazione, nella ricerca, e settori come quelli dell’economia circolare sono in grado di generare un valore aggiunto enorme”, ha spiegato de Pascale. L’Italia “può ancora sviluppare moltissima economia e anche molto lavoro di qualità, però deve essere incentivato, e nella manovra sulle politiche industriali non c’è nulla”.Critiche anche sulla sanità, dove secondo il governatore “la scelta è molto grave, quella di togliere risorse al sistema pubblico per finanziare un bonus per la sanità privata, e quindi non si può neanche dire che i soldi non ci siano”.