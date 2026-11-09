Sondaggi politici, il campo largo ha quasi 5 punti di vantaggio: Meloni ora ha bisogno di Vannacci per restare in partita

Il campo largo è in netto vantaggio sul centrodestra e l’unica speranza per Giorgia Meloni è far entrare Futuro Nazionale nella sua coalizione per poter sperare di vincere. Gli ultimi sondaggi confermano il quadro emerso nelle ultime settimane e mostrano che è necessario allargare per vincere, con questa legge elettorale.

Il sondaggio di Excellera Advisory Group per Repubblica fa emergere la necessità, per Meloni, di cercare il sostegno di Roberto Vannacci, finora rifiutato dalla presidente del Consiglio. Dall’altra parte la situazione è altrettanto incerta, considerando che da una parte serve allargare il fronte progressista per vincere, ma dall’altra l’ingresso di Italia Viva nella coalizione può portare via voti preziosi, come confermato anche dal sondaggio di Lab21 per La Notizia.

Sondaggi politici, gli italiani preoccupati e insoddisfatti del governo

Il primo dato che emerge è quello di un Paese preoccupato per il proprio futuro e insoddisfatto dell’azione del governo. Secondo il 69% degli intervistati, infatti, l’Italia sta andando nella direzione sbagliata: una cifra in crescita di 13 punti rispetto al 2024 e che è ancora più alta (83%) tra i giovani dai 18 ai 34 anni.

Il 77% ha un giudizio negativo sull’economia nazionale e l’81% guarda con sfiducia al prossimo anno. A preoccupare è soprattutto il costo della vita, indicato dal 64% dei rispondenti, seguito a distanza da sicurezza e immigrazione (39%) e dalla sanità (30%).

Si passa così alle percezioni in vista delle prossime elezioni politiche: il 42% degli italiani pronostica una vittoria del centrodestra mentre solo il 23% pensa che si possa affermare il centrosinistra. Eppure le intenzioni di voto dicono qualcosa di diverso, con il campo largo sempre in vantaggio, tranne nel caso in cui la coalizione guidata da Giorgia Meloni accetti al suo interno anche Futuro Nazionale.

Campo largo sempre avanti sul centrodestra: Meloni ha bisogno di Vannacci

Il campo largo, con Pd, M5s, Avs, Iv e +Europa, arriverebbe oggi al 45,2% dei voti. In netto vantaggio rispetto al 40,5% del centrodestra. Parlando sempre di semplici somme – non considerando quindi quanto potrebbero cambiare gli equilibri interni alle coalizioni – il campo largo senza Matteo Renzi sarebbe intorno al 42%. Il rischio, in questo caso, sarebbe quello di non raggiungere il premio di maggioranza, fissato proprio al 42%.

Ma la partita più interessante è quella sull’altro fronte, dove potrebbe essere decisivo Futuro Nazionale. L’ingresso nella coalizione di centrodestra, farebbe salire il dato di Meloni e soci al 48,2%, tre punti in più del fronte progressista. Ricordiamo anche stavolta, comunque, che si parla di semplici somme che non tengono in considerazione gli effetti sui partiti di un ingresso in coalizione.

Anche se il sondaggio evidenzia che solamente gli elettori di Forza Italia farebbero fatica ad accettare l’ingresso di Vannacci: i no in questo caso sono al 32%, contro il 9,1% dei leghisti e l’11,3% degli elettori di Fratelli d’Italia. Sul fronte progressista, invece, la sofferenza dei 5 Stelle è maggiore: il 44,2% afferma che non voterà per il centrosinistra se ci sarà anche Renzi nella coalizione, contro il 13% del Pd e il 25% di Avs.

L’ultimo dato, altrettanto interessante, riguarda la leadership del campo largo: il vantaggio di Giuseppe Conte è netto. Ben il 46,5% degli elettori progressisti preferisce il leader M5s a Elly Schlein, che si ferma invece al 26,2%. Terzo posto, al 16,2%, per Silvia Salis. A pesare è il fatto che gli elettori pentastellati sono compatti nel sostegno a Conte, mentre un quarto di quelli del Pd preferisce Conte a Schlein.