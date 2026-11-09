L’Anac manda in tilt il governo: salta la nomina del presidente

Il governo si incarta sull’Anac. Dopo il passo indietro di Trifone Nuccio Altieri, il centrodestra è andato in confusione e vuole evitare un nuovo caso. Se Matteo Salvini voleva chiudere subito, nel Consiglio dei ministri di oggi, è ormai praticamente certo che non andrà così. La nomina del nuovo presidente dell’Autorità anticorruzione non sarà in Cdm e slitta ai prossimi giorni.

Serve più tempo, come ha dovuto ammettere anche lo stesso Salvini: “L’importante è fare bene, non necessariamente fare in fretta”. Anche perché serve un nome che vada bene anche all’opposizione: servono infatti i voti dei due terzi della commissione per confermare la nomina.

Nomine Anac, Salvini ha fretta ma il governo no

Salvini solo poche ore fa assicurava che la nomina sarebbe arrivata oggi, un’ipotesi confermata anche dall’altro vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. E invece il governo frena e rinvia la decisione. Paolo Zangrillo, ministro della Pa a cui spetterebbe la proposta di nomina per le Autorità, non sarà nemmeno presente a Palazzo Chigi.

Il governo è quindi impegnato a trovare la quadra su altri nomi. Il primo emerso dopo il passo indietro di Altieri è stato quello di Claudia Eccher, avvocata nominata nel 2023 al Csm, ma che in passato è stata la legale di Salvini: motivo per il quale le opposizioni hanno già fatto muro sul suo nome.

Il secondo nome bocciato è stato quello di Bernadette Veca, dirigente della presidenza del Consiglio: le opposizioni la considerano incompatibile, almeno politicamente, per il ruolo svolto da dirigente della presidenza del Consiglio nel dossier sul Ponte sullo Stretto, su cui l’Anac deve vigilare.

Il nome che per ora resta in piedi è quello di Alfredo Storto, capo di gabinetto al Mit proprio con Salvini, e che sembra meno sgradito all’opposizione. Va però detto che Giorgia Meloni l’aveva già scartato all’inizio e anche ora non sembra del tutto convinta. Così le trattative proseguono e lo stallo pure.