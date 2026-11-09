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09/11/2026
16:07
Manovra campo largo midterm Guerra in Ucraina gaza
Redazione

Cyber attacchi, Tajani: sono opera di hacker filo russi

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Roma, 9 nov. (askanews) – “Io ho detto che sono hacker filo russi, non ho detto che” a compiere gli ultimi attacchi informatici è stato “il governo di Mosca, ho detto che sono hacker filo russi. Se avessi le prove che è il governo di Mosca direi il governo di Mosca, ma io sono sempre corretto quando dico le cose”. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani illustrando alla stampa la sala della Farnesina in cui si combattono le minacce informatiche.

 

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