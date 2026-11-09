Cyber attacchi, Tajani: sono opera di hacker filo russi

Roma, 9 nov. (askanews) – “Io ho detto che sono hacker filo russi, non ho detto che” a compiere gli ultimi attacchi informatici è stato “il governo di Mosca, ho detto che sono hacker filo russi. Se avessi le prove che è il governo di Mosca direi il governo di Mosca, ma io sono sempre corretto quando dico le cose”. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani illustrando alla stampa la sala della Farnesina in cui si combattono le minacce informatiche.