Dopo gli attacchi ai frigoriferi in mezza Europa e alla banca del sangue in Francia, non si fermano gli attacchi hacker. L’ultimo episodio ha visto i cybercriminali prendere di mira la Direzione investigativa antimafia (Dia), con un attacco che è stato rivendicato sui social, da un gruppo ignoto, con la pubblicazione di screenshot della homepage del sito Dia.

Si sostiene, nel messaggio che siano stati “esfiltrati” 220 MB di dati riservati. Inizialmente la notizia non è stata confermata dalla Polizia Postale, che ha comunque condotto delle verifiche che, poco alla volta, hanno notevolmente ridimensionato l’accaduto. Infatti dalle verifiche, come rivelano autorevoli fonti inquirenti, “non si sarebbe registrato alcun attacco degli hacker al sito della Dia”. In particolare sarebbe emerso che il presunto hacker avrebbe tentato di vendere dati pubblici trovati proprio sul sito della Dia, senza alcun documento prelevato con attività di cybercrimine.

I rischi per la cybersicurezza

In una intervista su Repubblica.it lo stesso capo della Polizia Postale, Ivano Gabrielli, ha spiegato che “per arginare la minaccia” cyber è necessaria la “cooperazione internazionale” perché: “Lo Stato da solo non può garantire la sicurezza di un intero Paese. Ogni cittadino faccia la sua parte. E c’è anche il rischio di attacchi di lupi solitari”.

Attacchi hacker e minacce cibernetiche su cui è intervenuto il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Il titolare del dicastero, in un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che questi episodi rappresentano una sfida di transizione e un cambiamento epocale per fronteggiare i quali tutte le istituzioni devono definire una strategia d’azione unitaria. Un monito con cui Crosetto invita Governo, Parlamento, magistratura, burocrazia, sindacati, imprese e università a superare le contrapposizioni e fare fronte comune per tutelare i diritti, la produzione e la sicurezza del Paese.

Hacker nel mirino della DIA: presunti dati riservati in vendita sul dark web

Illustrando la gravità della guerra ibrida in corso, il titolare della Difesa rileva come singoli attori a migliaia di chilometri di distanza possano compromettere infrastrutture critiche, come i sistemi elettrici degli ospedali o i frigoriferi per la conservazione del sangue, mentre determinati Stati dispongono di strumenti ancora più sofisticati. Crosetto ha inoltre richiamato l’attenzione sulla “guerra cognitiva” e sui furti di dati sanitari destinati a essere decriptati in futuro tramite computer quantistici. Secondo il ministro, attori statali quali Russia, Cina e Iran conducono operazioni cibernetiche volte a indebolire le democrazie e l’Europa, sfruttando le piattaforme digitali per diffondere insoddisfazione e minare i valori democratici.

Per rispondere all’offensiva informatica, la Difesa ha richiesto la costituzione di una vera e propria “arma cyber” e ribadito la necessità di intercettare e bloccare le minacce prima che colpiscano. Al contempo, Crosetto sollecita una maggiore responsabilità per le grandi piattaforme tecnologiche come Meta e TikTok, chiedendo l’introduzione di filtri a protezione dei giovani contro profilazioni e messaggi subliminali. Nel citare gli attacchi informatici indirizzati al ministro Tajani da parte di hacker filorussi per le sue posizioni sull’Ucraina, il titolare della Difesa ha infine rimarcato l’esigenza di non rimanere inermi di fronte a un’ingerenza quotidiana destinata a proseguire anche in vista delle prossime scadenze elettorali.

Articolo aggiornato alle 14:08