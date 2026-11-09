Salari migliori, investimenti nell’istruzione pubblica e, soprattutto, nessun taglio agli organici. Si fonda su questi tre capisaldi la giornata di mobilitazione indetta dai COBAS, insieme a CLAP e SIAL, che si terrà il prossimo 20 novembre. In quell’occasione, per far sentire le proprie ragioni, le sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero generale, dopo la mobilitazione dello scorso 30 ottobre, quando, secondo i promotori, almeno un milione di persone è sceso in piazza in 70 città.

I COBAS denunciano la decisione del governo di ridurre ulteriormente le risorse destinate alla scuola, con il taglio previsto di 7.000 posti di lavoro tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Una scelta che, secondo il sindacato, rischia di “impoverire ulteriormente l’istruzione pubblica”. Dopo la mobilitazione del 30 ottobre, si legge in una nota, il governo ha confermato la propria “sordità” alle richieste dei lavoratori e degli studenti.

Una posizione che, secondo i COBAS, rende necessario “intensificare il conflitto per costringere il governo a fare marcia indietro sui punti più intollerabili del proprio programma economico, sociale e politico”. La data del 20 novembre è stata scelta anche perché coincide con la Giornata internazionale di mobilitazione studentesca. Tra le richieste al centro della protesta c’è innanzitutto lo stop al taglio dei 7.000 posti di lavoro, che, secondo il sindacato, ridurrebbe la qualità e l’offerta didattica ed educativa, oltre a restringere le possibilità di stabilizzazione per i precari.

Scuola sul piede di guerra, nuovo sciopero generale il 20 novembre: i sindacati contro il taglio di 7mila posti

Tra le rivendicazioni specifiche per il comparto scolastico, già avanzate in occasione dello sciopero del 30 ottobre, figurano anche un aumento di 300 euro netti mensili per docenti e personale ATA con la terza tranche del contratto, prevista dal primo gennaio 2027, come recupero parziale delle perdite dovute all’inflazione e al rincaro del costo della vita. Nel documento figurano anche la cancellazione della riforma degli istituti tecnici, contestata per la prevista riduzione delle ore di lezione, delle materie e dei posti di lavoro, e il mantenimento dell’attuale tempo scuola. Il sindacato rivendica inoltre un ruolo unico, con parità salariale e normativa alle migliori condizioni attuali, per i docenti di ogni ordine e grado.

Tra gli altri obiettivi della mobilitazione figurano l’introduzione dei buoni pasto per il personale ATA, il contrasto all’autonomia differenziata, che secondo i COBAS “distruggerebbe l’unità della Scuola e delle altre strutture pubbliche e sociali”, e un aumento significativo degli investimenti nell’istruzione pubblica, accompagnato da una riduzione della spesa militare.