Nei prossimi giorni l’Italia dovrà fare i conti non con una, ma con ben due perturbazioni atlantiche che porteranno instabilità e rovesci. La prima è attesa tra oggi pomeriggio e mercoledì, mentre la seconda colpirà l’Italia nel pomeriggio di giovedì 12 novembre e durerà fino a venerdì. A raccontare come cambierà il meteo è Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui all’inizio della settimana si prevede un incremento della copertura nuvolosa al Nord, con piogge sparse e neve sulle Alpi a quote comprese fra 1.500 e 1.700 metri e temperature massime in pianura tra 10 e 14°C.

Al Centro è previsto un aumento della nuvolosità sul versante tirrenico, “in un contesto inizialmente asciutto”, e temperature massime tra 13 e 17°C. Al Sud e sulle Isole, invece, sono attese condizioni di stabilità, con ampie schiarite e valori diurni tra 18 e 21°C.

Martedì 10 novembre l’avanzamento della prima perturbazione porterà piogge su Liguria e regioni centrali, “a fronte di una variabilità asciutta al Meridione con temperature stazionarie”. Mercoledì sono previste ancora precipitazioni sulla Liguria, in particolare nello Spezzino e sull’alta Toscana, mentre al Sud prevarranno cieli poco o parzialmente nuvolosi. Sono attesi venti di Scirocco e Libeccio, con raffiche tra 40 e 50 km/h, e un moto ondoso in aumento, con onde alte fra 1,5 e 2 metri sul Mar Ligure e sul Tirreno.

Giovedì 12 novembre è atteso l’arrivo della seconda perturbazione, con piogge al Centro-Nord e possibili nubifragi sulla Liguria. Sono previsti venti di Libeccio fino a 60-70 km/h e un moto ondoso in aumento fino a condizioni di mare agitato, con onde comprese tra 2,5 e 3 metri in mare aperto.

“L’instabilità persisterà tra venerdì e le prime ore di sabato sulle regioni centro-meridionali, per poi cedere il passo a un graduale miglioramento da sabato pomeriggio, con l’allontanamento della perturbazione verso levante”, conclude la nota.