Da ieri fare il pieno di diesel costa di più. È infatti terminato il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, con il ritorno dell’aliquota ordinaria dopo la scadenza dello sconto fiscale di circa 5 centesimi al litro (IVA inclusa), deciso dal governo Meloni per contrastare il caro carburanti. Questa mattina, secondo quanto emerge dal monitoraggio di Quotidiano Energia, Q8 ha aumentato di 5 centesimi al litro il prezzo consigliato del diesel, adeguandolo alla nuova aliquota in vigore dall’8 novembre.

Eni ha invece portato il prezzo consigliato del prodotto da 2,20 a 2,23 euro al litro, mantenendo il limite massimo indicato a 2,25 euro al litro. La media nazionale dei prezzi praticati alla pompa per il diesel risulta così in aumento, seppure in misura contenuta.

Poco mossa, invece, la benzina rispetto a sabato, ma comunque sulla soglia dei 2 euro al litro, un livello che non si registrava dal 19 agosto. Più in particolare, in base ai dati del Mimit aggiornati al 9 novembre, il prezzo medio nazionale della benzina self è di 2,000 euro al litro (2,001 il dato del 7 novembre), mentre quello del diesel self è di 2,232 euro al litro (rispetto ai 2,224 del 7 novembre, quando era ancora in vigore l’accisa ridotta). Sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale della benzina self è di 2,028 euro al litro (2,029 il dato del 7 novembre), mentre quello del diesel self è di 2,287 euro al litro (rispetto ai 2,277 del 7 novembre).

Carburanti, stangata sul diesel: tornano le accise e i prezzi iniziano a salire

Quanto alle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, venerdì hanno chiuso in rialzo. Passando al dettaglio dei prezzi per compagnie e distributori no logo, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, aggiornati alle 8 di ieri, 8 novembre, i prezzi medi della benzina in modalità self praticati dalle compagnie sono compresi tra 1,991 e 2,004 euro al litro (no logo 2,009). Per il diesel, i prezzi medi self praticati dalle compagnie si collocano tra 2,203 e 2,228 euro al litro (no logo 2,256).

Sul servito, per la benzina gli impianti delle compagnie presentano prezzi medi compresi tra 2,083 e 2,190 euro al litro (no logo 2,065). Per il diesel servito, i punti vendita delle compagnie hanno prezzi medi compresi tra 2,310 e 2,403 euro al litro (no logo 2,313). I prezzi medi praticati per il GPL sono compresi tra 0,819 e 0,865 euro al litro (no logo 0,837). Infine, i prezzi medi del metano per auto vanno da 2,022 a 2,198 euro al kg (no logo 2,172).