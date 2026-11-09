Passano gli anni, ma il sistema carcerario italiano resta fortemente sotto stress. Il sovraffollamento penitenziario, infatti, continua a rappresentare una grave emergenza: a ottobre 2026 nelle carceri italiane si contavano 66.285 persone detenute, a fronte di appena 46.459 posti realmente disponibili. Il tasso di affollamento effettivo ha raggiunto il 142,7 per cento. Una situazione che investe l’intero sistema penitenziario e che sarà al centro del XXXIX Consiglio Nazionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), in programma a Orvieto nei giorni 10, 11 e 12 novembre 2026.

Ai lavori parteciperanno, secondo quanto comunicato dal sindacato, oltre 35 delegati regionali, provenienti da tutte le regioni d’Italia. Il SAPPE, che dichiara di contare oltre 10.000 iscritti, organizza l’appuntamento come un momento di analisi e confronto sulle principali criticità del sistema penitenziario nazionale, con particolare attenzione al sovraffollamento, all’esecuzione della pena e alle condizioni operative e lavorative delle donne e degli uomini del Corpo.

I dati del Report mensile di Ottorighe, elaborato sulla base delle rilevazioni del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e delle schede di trasparenza del Ministero della Giustizia, fotografano una situazione ancora molto preoccupante. Dei 51.283 posti regolamentari, 4.824 risultano non disponibili perché inagibili o comunque inutilizzabili. Sono 161 gli istituti penitenziari per adulti che ospitano più detenuti dei posti effettivamente disponibili, mentre 62.628 persone, pari al 94,5 per cento della popolazione detenuta, vivono in strutture sovraffollate.

Carceri italiane al collasso, oltre 66mila detenuti: il sovraffollamento supera il 142%

“Numeri che confermano quanto il SAPPE denuncia da tempo: il sistema penitenziario italiano è sottoposto a una pressione insostenibile e non è più possibile affrontare un’emergenza strutturale con interventi frammentari e soluzioni temporanee. Il sovraffollamento compromette la vivibilità degli istituti, rende più difficile garantire percorsi trattamentali efficaci e accresce le difficoltà operative di chi ogni giorno è chiamato a garantire sicurezza, ordine e legalità”, sottolinea Donato Capece, segretario generale del SAPPE.

Il Consiglio Nazionale sarà quindi chiamato a esaminare le possibili soluzioni e a definire proposte concrete per fronteggiare l’emergenza, rafforzare la sicurezza degli istituti e valorizzare il ruolo della Polizia Penitenziaria. Al centro del confronto anche le strategie di intervento della Segreteria Generale nei prossimi mesi, per sostenere le legittime aspettative del personale e promuovere un’organizzazione del lavoro più adeguata alla complessità delle funzioni svolte.

“Il poliziotto penitenziario svolge un compito delicato e fondamentale per lo Stato: opera quotidianamente accanto a persone detenute, spesso segnate da marginalità e disagio, in contesti difficili e con responsabilità che richiedono professionalità, equilibrio e grande senso del dovere. Eppure, troppo spesso, le difficoltà e i sacrifici del personale non ricevono il riconoscimento che meritano. Servono risposte concrete, organici adeguati, strutture funzionali e strumenti efficaci per garantire condizioni di lavoro dignitose e maggiore sicurezza”, aggiunge Capece.

Il SAPPE intende inoltre valorizzare il contributo dei colleghi in quiescenza che continuano a mettere la propria esperienza e disponibilità al servizio della collettività, collaborando con gli enti locali nelle attività di protezione civile e fornendo supporto alle Forze di Polizia nei servizi di prevenzione e sicurezza sul territorio e presso gli Uffici giudiziari.

Il XXXIX Consiglio Nazionale di Orvieto rappresenterà, dunque, un passaggio strategico per consolidare le linee d’azione del Sindacato, rafforzare il confronto tra i rappresentanti territoriali e individuare iniziative sindacali capaci di incidere sulle criticità del sistema. L’obiettivo è ribadire con forza che non può esserci un sistema penitenziario efficiente e rispettoso della dignità delle persone detenute senza condizioni di lavoro sicure, organici adeguati e piena valorizzazione della Polizia Penitenziaria.