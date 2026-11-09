Le forti piogge allagano le tendopoli di Gaza e aggravano l'emergenza degli sfollati. Danni ai rifugi e carenza di aiuti e attrezzature

Dopo tre anni di guerra e malgrado una tregua che non ha mai fermato completamente i combattimenti, a funestare Gaza ci si mettono anche le forti piogge, che hanno causato un’emergenza sociale e sanitaria. Con le tende invase dall’acqua, la martoriata popolazione palestinese non trova pace. La situazione è particolarmente grave per gli sfollati che vivono in strutture di fortuna e in aree esposte alle inondazioni. Cosa ancora peggiore è che i civili della Striscia di Gaza, tra zone rosse e macerie, sono sostanzialmente confinati in poco più del 30% del territorio, prevalentemente nelle aree costiere e nella zona di al-Mawasi, ossia la zona umanitaria a ovest di Khan Younis.

Le mega tendopoli, già funestate da carenza di cibo, acqua potabile e condizioni igienico-sanitarie da incubo, sono in gran parte allagate dopo l’inizio delle piogge dei giorni scorsi. Nel quartiere Rimal di Gaza City, un tempo il più prestigioso e scintillante della città, secondo le testimonianze raccolte sul posto l’acqua arriva fino alle ginocchia e la gente cerca con ogni mezzo di fortuna di trovare soluzioni per convogliare l’acqua verso il mare.

Ad aggravare la situazione è la rete fognaria, che è pressoché inesistente, oltre al fatto che la maggior parte delle tende, che hanno una vita media di sei mesi, è ormai danneggiata o fortemente usurata. Tutte ragioni per le quali gli sfollati, giustamente, chiedono dove siano finite quelle donate dalla comunità internazionale.

Alluvioni e aiuti umanitari bloccati, per i palestinesi va di male in peggio

Il Cogat, l’organismo dell’esercito israeliano (IDF) che coordina l’ingresso degli aiuti, riferisce di aver fatto entrare nell’enclave negli ultimi mesi, nell’ambito di un piano in vista dell’inverno gestito in coordinamento con il Board of Peace e le agenzie umanitarie, “oltre 91.000 tende e più di 8.200 camion contenenti teloni, coperte, indumenti invernali e attrezzature per il pompaggio delle acque reflue”. Secondo COGAT, inoltre, 12 camion aspiratori sono entrati nella Striscia per contribuire alla gestione dei rifiuti e delle acque reflue.

Il dato, tuttavia, non significa che tutti questi materiali siano già stati distribuiti alla popolazione. L’OCHA riferisce infatti che, dopo le piogge, le scorte umanitarie di tende, teloni, coperte e vestiti all’interno di Gaza risultavano praticamente esaurite. L’agenzia delle Nazioni Unite segnala inoltre che oltre 150.000 tende acquistate da organizzazioni umanitarie e Stati membri si trovavano fuori dalla Striscia, pronte per essere inviate, e che per far fronte all’emergenza erano necessarie ulteriori autorizzazioni israeliane per l’ingresso di materiali e macchinari.

Sul destino degli aiuti una delle principali accuse riguarda Hamas. Secondo COGAT e fonti israeliane, il gruppo ostacolerebbe la distribuzione degli aiuti e potrebbe appropriarsi di materiali destinati alla popolazione. La stessa situazione sul terreno è resa più complessa dalle restrizioni all’ingresso degli aiuti, dalla carenza di mezzi e dai problemi logistici denunciati dalle organizzazioni umanitarie.

Da Ramallah, la presidenza palestinese punta il dito contro Israele, ritenuto “responsabile del peggioramento della catastrofe umanitaria con le sue continue aggressioni e l’imposizione del blocco, in contravvenzione con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e il piano del presidente Donald Trump”.

M5S: “Con le inondazioni una catastrofe umanitaria, il governo mandi aiuti a Gaza”

“Dopo le bombe, le inondazioni. Gli sfollati palestinesi di Gaza sopravvissuti al genocidio e ammassati in tendopoli in condizioni subumane stanno soffrendo e morendo a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito la regione, nel cinico e disumano disinteresse del mondo. Le organizzazioni umanitarie denunciano una situazione catastrofica, con la quasi totalità delle tende danneggiate dalle piogge e diversi decessi di bambini e donne a causa di incidenti legati alle inondazioni. Il tutto nella perdurante carenza di aiuti umanitari che Israele continua a boicottare”. Questo quanto affermano in un comunicato stampa i capigruppo del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Esteri di Camera e Senato, Francesco Silvestri e Bruno Marton.

“Mentre si attende di capire chi sarà il prossimo carnefice dei palestinesi alla guida di Israele, rivolgiamo un appello al Governo italiano che si dice sensibile alla situazione umanitaria di Gaza affinché intervenga concretamente inviando aiuti – tende, coperte, medicine, cibo – agli sfollati di Gaza, ostaggio delle autorità israeliane”, concludono i pentastellati.

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