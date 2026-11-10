Dopo un’estate di polemiche, era la puntata più attesa della stagione e i numeri sono arrivati puntuali. Domenica il primo Report orfano di Sigfrido Ranucci, condotto da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, ha raccolto su Rai3 1.182.000 spettatori, cioè il 6,6% di share, con la coda di Report Plus che si è fermata al 5,7%.

Perso quasi mezzo milione di telespettatori

Un anno fa, all’esordio con Ranucci, gli spettatori erano stati 1.669.000, pari al 9,3%. In dodici mesi il programma ha perso quasi mezzo milione di telespettatori e 2,7 punti. Si tratta del peggior debutto degli ultimi anni: nel 2021 la prima puntata aveva fatto il 10,4%, nel 2022 l’8,9%, nel 2023 l’11,4%, nel 2024 il 13,8%.

Certo, si può dire che il contesto non aiutava: su Rai1 andava il finale della fiction “Libera”, primo con il 17,1%, Canale 5 con “Racconto di una notte” ha fatto l’11,4%, mentre sul Nove “Che tempo che fa” di Fabio Fazio ha superato il 10%…

Tuttavia quella trasmissione che per oltre un ventennio è stata un punto fermo per una buona fetta degli spettatori Rai, ieri è stata battuta anche da “Fuori dal coro” di Mario Giordano (Rete4), che ha fatto il 6,8%. Il segnale che a molti aficionados, il siluramento del conduttore da parte dei vertici Rai non è certo andato giù, al punto da resistere perfino alla curiosità di vedere come fosse un Report de-ranuccizzato.

Ed è altrettanto certo che per capire se la trasmissione di inchiesta tornerà a scaldare il cuore del suo pubblico, bisognerà attendere domenica prossima, quando il fattore curiosità sarà passato.

Report paga un’estate di veleni e polemiche

Oggi si può sicuramente dire che dietro quel 6,6% c’è un’estate di veleni e, prima ancora, una guerra di logoramento che aveva contrapposto Ranucci e la sua redazione ai vertici di TeleMeloni e al direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini. Basta ricordare le 4 puntate cancellate alla scora edizioni per motivi di costi (quando il programma era il più visto della boccheggiante Rai 3). E, naturalmente, c’è da considerare il fattore Valter Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il presunto mandante dell’attentato subìto dal giornalista nell’ottobre 2025.

E proprio Lavitola è stato il cuore della prima puntata, con un’inchiesta sul cantiere navale Vittoria e sul suo tentativo, a marzo dell’anno scorso, di “rifilarci la pista dei servizi segreti israeliani”, come racconta Di Pasquale. Pista che la redazione dice di non aver “mai sposato”. A colpire è stata anche la durata delle inchieste, con un minutaggio forse eccessivo dedicato al tartufo o agli influencer che guadagnano da YouTube.

La redazione si difende: “Non faremo sconti a nessuno, vedrete”

Ma per la redazione gli ascolti non sono da allarme. “Noi in realtà siamo molto contenti di questo risultato, perché siamo a un passaggio delicato”, ha detto ieri Di Pasquale a “Un giorno da pecora” su Radio1. E ha ricordato il precedente: nel 2017, nel passaggio di testimone tra Milena Gabanelli e Ranucci, “la prima puntata fece il 7%, ma poi varie puntate fecero anche il 5,5% o sotto il 5%”. Il pubblico, dice, “deve abituarsi alla nuova conduzione”. Ranucci avrebbe fatto di più? “Possibile, ovviamente è stato il conduttore di Report per quasi 10 anni”.

La conduttrice respinge anche l’accusa di un Report più morbido. “Non sono d’accordo: l’inchiesta sul cantiere era forte, complessa. Mi è sembrata in assoluto stile Report”. A chi le faceva notare l’assenza di attacchi frontali al governo ha citato il servizio sulla legge salva mare: “Abbiamo denunciato il fatto che il governo Meloni non ha approvato tutti i decreti attuativi”.

E ha promesso: “Non faremo sconti a nessuno, vedrete”. Sui rapporti col predecessore, poche parole. Ranucci non l’ha chiamata: “Al momento non ci siamo sentiti, ci siamo visti finché è stato in redazione”. Gabanelli invece le ha scritto: “In bocca al lupo”.

A leggere i numeri in chiave politica ci pensa il Movimento 5 Stelle. Gli esponenti M5S in Vigilanza Rai fanno “il tifo per Report, sempre”, ma vedono negli ascolti la prova che l’obiettivo di “TeleMeloni” era destabilizzare il programma “minando il rapporto con il pubblico più affezionato”. Un obiettivo che, scrivono, “è in parte andato in porto”.