Una vera e propria mappa del caro prezzi d’Italia. A redigerla è stato il Codacons, arrivando alla conclusione che nel 2025 è stata Milano la città più cara del nostro Paese. La più conveniente, invece, è Napoli. L’analisi del Codacons ha esaminato il costo della vita nel 2025, valutando i prezzi di beni e servizi in 18 capoluoghi.

L’analisi è basata su un paniere contenente diversi prodotti alimentari, alcuni servizi tra cui anche cure sanitarie o per gli animali domestici. I prezzi sono quelli rilevati dall’Osservatorio del Mimit. Per il carrello della spesa, invece, Bolzano è la città più cara e Catanzaro è la più economica.

Caro prezzi, le città più e meno care d’Italia

A Milano il paniere di questi beni e servizi costa quasi 600 euro, ovvero il 62% in più rispetto a Napoli. Ad Aosta il prezzo è di 586 euro, a Bolzano di 574. La città più economica, come detto, è Napoli a quota 369 euro, seguita da Palermo a 408 euro e Catanzaro a 424.

Guardando nel dettaglio alla spesa alimentare, la città più cara è Bolzano a quota 220 euro. A Catanzaro, invece, il costo è il più basso: 165 euro. Poco dietro Napoli a 168 euro e Bari a 172 euro. Il Codacons prende in esame anche alcune singole spese specifiche. Per esempio il costo di un panino al bar: mediamente è di 3,8 euro, oscillando dai 5,6 euro di Milano ai 2,7 di Ancona.

Un chilo di carne bovina arriva invece a costare 26,7 euro a Bologna mentre le zucchine più care sono quelle di Genova, a 4,6 euro al chilo. Per un’otturazione dal dentista, poi, il costo varia dai 70 euro di Napoli ai 176 di Aosta. Per lavare un’auto si va dagli 8,5 euro di Ancona ai 21 di Bolzano.