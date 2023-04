La Meloni rispolvera il Piano Mattei per l’Africa

“L’Etiopia è un Paese con il quale l’Italia vanta storiche e importanti relazioni che il governo intende rafforzare ulteriormente”. È quanto ha detto oggi il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando ai giornalisti al suo arrivo ad Addis Abeba. “Stiamo lavorando a una serie di iniziative che riguardano l’Africa”, ha aggiunto il premier.

Il premier Meloni ad Addis Abeba annuncia il Piano Mattei per l’Africa. Sarà presentato al Summit intergovernativo di ottobre

“Il summit intergovernativo di ottobre – ha aggiunto Meloni – mi sembra l’occasione giusta per presentare definitivamente il nostro Piano Mattei, nel quale collaboriamo con questi Paesi”. “Intanto ci stiamo lavorando in cooperazione con i Paesi africani perché non puoi pretendere di sapere quali siano le soluzioni migliori” senza interlocuzioni coi diretti interessati. “Ottobre è l’occasione per arrivare alla presentazione definitiva del Piano” ha ribadito il presidente del Consiglio.

“L’opera di stabilizzazione e di sviluppo dell’Africa un ruolo forte dell’Italia e dell’Europa si opportuno”

Il Piano Mattei, ha spiegato ancora Meloni, sennò però fare alcun accenno all’emergenza migranti, “penso che produca molto più dello sforzo che richiede, per l’interesse nazionale italiano, per l’interesse europeo, per la stabilità di un continente sul quale forse negli ultimi anni non abbiamo fatto abbastanza e che oggi vede l’ingresso di attori diversi. E io credo che nell’opera di stabilizzazione e di sviluppo dell’Africa un ruolo forte dell’Italia e dell’Europa si opportuno”.

Al suo arrivo in Etiopia, il presidente del Consiglio Meloni ha incontrato il Presidente della Commissione dell’Unione Africana, Moussa Faki Mahamat. “C’è un’ottima amicizia con il premier etiope. È la terza volta che ci incontriamo e (questa amicizia, ndr) può avere importanti sviluppi anche per la stabilità complessiva della regione” ha detto il premier riferendosi all’incontro con il premier etiope, Abiy Ahmed Ali.