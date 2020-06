La nuova Alitalia sta per decollare. Per il rilancio della compagnia il Governo mette in campo 3 miliardi. De Micheli: “In settimana prime indicazioni sulla Newco”

Per il rilancio di Alitalia il Governo è pronto a mettere in campo 3 miliardi. In settimana, si è appreso dopo il vertice di sabato tra il premier Giuseppe Conte e i ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli, avranno luogo i primi atti per la costituzione della newco e le scelte sulla sua governance. “Credo che in settimana daremo le prime indicazioni per l’avvio della costituzione della Newco e quindi del piano industriale” ha confermato ieri Rainews24 la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. “Di conseguenza – ha aggiunto – daremo un’accelerazione per far ripartire la compagnia aerea”.