La pace spiegata in romanesco

Scusate, ma me preme ‘na domanda: ‘sta pace tra ucraini e russi se pò fà o nun se pò fa? Tanto pe’ sapé, mica pe’ niente.

Romeo Mancini

via email

Gentile lettore, mi punge il sospetto che lei sia romano de Roma e quindi mi permetterò di condire questa risposta con alcune espressioni romanesche. Diciamo per prima cosa che se la pace l’aspettiamo dall’America, farà in tempo a resuscità pure mi nonno in carriola. Lo afferma anche Josep Borrell, che è “Alto” (dice lui) commissario alla politica estera dell’Unione europea. L’altro giorno, intervistato a un convegno a Firenze, ha spiegato chiaramente: “Nun è er momento de parlà de pace. È chiaro che la pace mo’ nun se pò fà. Bisogna che li due eserciti se la sbrigano sur campo de battaja. Noi quello che potevamo fà pe’ li ucraini l’amo fatto: j’amo dato li carri armati, li missili, li cannoni, tutto. Mo’ so’ cavoli loro”. Quindi la svolta è affidata all’imminente controffensiva ucraina? “Ahò, ‘sta offensiva de primavera nun comincia mai, ma noi tenemo un po’ de prescia. Zelensky s’ha da svejà”. Scusi, ma non c’è sul tavolo l’iniziativa di pace della Cina? “Er piano cinese è come er Colosseo, è pieno de buchi e poi, come tutti li prodotti cinesi, dura poco, se sfascia subito. La pace nun se po’ fà, avoja a dì: lo dichino pure li americani. L’unico piano de pace è quello de Zelensky, che li russi se ne tornino a casa boni boni e mollino tutto, pure la Crimea. Ma Putin da quell’orecchio nun ce vò sentì”. Caro lettore, non creda sia uno scherzo: è tutto vero. Ho solo tradotto in un colorito romanesco i concetti espressi da Borrell. Purtroppo er piano de pace è come er Colosseo…

