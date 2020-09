La Raggi sceglie una donna per la guida dell’assessorato ai Rifiuti. E’ Katia Ziantoni. La delega era nelle mani della sindaca di Roma da un anno

Katia Ziantoni sarà il nuovo assessore ai Rifiuti del Comune di Roma. A indicarla è stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, comunicando la scelta alla sua maggioranza. Ziantoni è attualmente assessore alle politiche ambientali nella giunta del Municipio VI. L’assessorato ai Rifiuti era in capo alla sindaca dal febbraio del 2019, quando si dimise l’allora assessora Pinuccia Montanari in polemica per il ‘no’ al bilancio dell’Ama. Da allora la sindaca Raggi aveva assunto su di sé la delega, assieme a quella al Verde che era sempre in capo a Montanari poi affidata a Laura Fiorini, tuttora in carica.