La Ravetto lancia la riffa virtuale per sostenere la Lega

Una specie di riffa virtuale tramite un video per lanciare la raccolta fondi a sostegno della Lega, è stata lanciata via Facebook dalla responsabile del dipartimento pari opportunità del Carroccio, Laura Ravetto. Chi si aggiudicherà il primo posto andrà con lei in una redazione televisiva.

“Oggi è il mio giorno – spiega la Ravetto in un video pubblica su Facebook -, è il giorno dedicato a me, per sostenere la Lega, se vorrete farlo vi allego l’indirizzo, qualunque erogazione liberale detraibile al 26%, va bene qualunque importo, se ritenete che io sia una delle vostre deputate preferite, se siete interessati a questi premi simbolici che faccio”.

E poi spiega: “Quello/a che contribuirà di più verrà con me in una redazione televisiva, il secondo/a farà un giro con me in Parlamento, il terzo/a potrà mettere sui miei social un messaggio a sua discrezione. Se siete interessati a questo, se volete sostenerci, se credete nelle nostre battaglie” fate una donazione, conclude Ravetto.