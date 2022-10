Gas, Putin avverte: "La Russia non agirà contro il buon senso, pagando di tasca propria per il benessere degli altri".

“Dirò una cosa: la Russia non agirà contro il buon senso, pagando di tasca propria per il benessere degli altri. Non forniremo energia a quegli Stati che impongono un tetto ai prezzi dell’energia”. È quanto ha ribadito il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo alla quinta edizione del Russian Energy Week International Forum in corso a Mosca.

“Verso coloro che preferiscono i trucchi sporchi e i ricatti spudorati – ha avvertito l’amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Borisovič Miller -, e sono decenni che viviamo in un paradigma di questo tipo, in ambito politico, non agiremo a nostro discapito. Non ci sono garanzie che l’Europa sopravviva a questo inverno con le attuali riserve negli impianti di stoccaggio sotterranei di gas”.

La Germania, sottolineano ancora i vertici di Gazprom, “ha riserve di gas per due mesi, due mesi e mezzo al massimo”. Per riparare i gasdotti di Nord Stream danneggiati “servirà almeno un anno”, ha detto ancora Miller, sottolineando che alla Russia non è ancora stata concessa la possibilità di accedere all’area per valutare l’entità dei danni.

“Gazprom Neft non fornirà petrolio ai paesi che introdurranno un tetto ai prezzi” ha affermato anche il presidente del consiglio di amministrazione di Gazprom Neft, Alexander Dyukov.

