La strategia del centrodestra in Ue per far fuori Meloni e Salvini

I Popolari in Ue puntano a far fuori Salvini (e magari anche Meloni) dalla prossima maggioranza candidando Ursula von der Leyen.

Mentre in Italia è partita la guerra, interna alla maggioranza, sulle alleanze di Lega e Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni europee, a Bruxelles ci si muove in tutt’altra direzione. La strategia dei Popolari in Ue ha un chiaro obiettivo: far fuori da ogni futura alleanza di governo i partiti di Matteo Salvini e Marine Le Pen.

Nessuna virata a destra, quindi. E per evitarla si punta, secondo quanto riporta la Repubblica, sulla candidatura di Ursula von per Leyen alla presidenza della Commissione. Una conferma per l’attuale presidente che taglierebbe probabilmente fuori i partiti di destra, come Lega, Le Pen e Afd.

I Popolari in Ue cercano di far fuori Salvini, Le Pen e Meloni

L’idea nasce proprio dalle proposte della Lega che non piacciono al Ppe. Peraltro i Popolari non nascondono i loro dubbi anche sull’alleanza con i Conservatori di Giorgia Meloni, che con questa mossa potrebbero comunque essere messi in difficoltà.

Von der Leyen è stata scelta come presidente quattro anni fa pur senza essere stata ‘Spitzenkandidaten’, con una nomina non uscita dalle urne. Questa volta le cose potrebbero andare diversamente, per un secondo mandato.

Così facendo il confronto con la destra partirebbe in salita e potrebbe salvaguardare i Popolari dall’ingresso in maggioranza del gruppo di Identità e democrazia, per poi valutare cosa fare on i Conservatori che stanno tentando un avvicinamento proprio guidati da Giorgia Meloni.

Von der Leyen guarda ai socialisti: le possibili alleanze alle europee

Intanto la presidente della Commissione guarda dall’altra parte, rivolgendosi al premier spagnolo socialista Sanchez e parlando di “noi gruppi democratici del centro”. Un messaggio chiaro che esclude l’estrema destra dalle alleanze possibili. Se il Ppe presentasse la candidatura di von der Leyen, tutti gli altri gruppi dovrebbero fare un nome.

I socialisti pensano alla finlandese Sanna Marin o al portoghese Antonio Costa. Salvini e Le Pen potrebbero guardare in casa francese con Jordan Bardella. Ma il risiko delle alleanze è difficile da comporre: escludendo ID, una maggioranza tra Popolari e Conservatori sembra irraggiungibile. I sondaggi dicono che l’unica maggioranza certa è proprio quella Ursula, formata da Ppe, Socialisti e Liberali. Ma è ancora presto per sapere come andrà a finire la partita delle elezioni europee.