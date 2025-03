L’aeroporto di Londra-Heathrow è stato messo ko da un incendio divampato in piena notte per cause ancora da accertare. Il noto terminal, il più grande d’Europa, resterà chiuso per l’intera giornata di oggi, come annunciato dal suo gestore. Lo stesso ha spiegato che la decisione è stata resa necessaria dopo il blackout di questa notte, causato dall’incendio di una sottostazione elettrica.

“Heathrow sta subendo un’interruzione significativa dell’alimentazione elettrica. Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale, Heathrow rimarrà chiuso fino alle 23:59 (00:59 del 22 marzo)”, ha comunicato Heathrow Airport Holdings. Il gestore prevede “gravi perturbazioni del traffico nei prossimi giorni”, con oltre 1300 voli che potrebbero essere sospesi.

I vigili del fuoco di Londra hanno riferito di un incendio “importante” nella sottostazione elettrica di Hayes, nella periferia occidentale della città, che fornisce energia all’aeroporto. Immagini diffuse sui social mostrano fiamme alte che si levano dalla sottostazione, mentre altre mostrano l’interno dell’aeroporto illuminato solo dalle luci di emergenza. Heathrow Airport ha esortato i viaggiatori a “evitare in ogni caso di recarsi in aeroporto prima della riapertura”.

Sull’episodio indaga la polizia londinese, che vuole accertare se si sia trattato di un incidente o di un sabotaggio.