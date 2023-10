L’affondo di Conte contro Meloni: “Cosa avete da festeggiare? Avete voltato le spalle agli italiani”

In un video pubblicato sui social, il leader del M5s, Giuseppe Conte, va all'attacco di Giorgia Meloni dopo un anno di governo.

L’affondo del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, nei confronti del governo guidato da Giorgia Meloni arriva con un video pubblicato sui social. “Vi starete chiedendo cosa c’è da festeggiare?”, esordisce Conte facendo riferimento alla kermesse di Fratelli d’Italia per festeggiare un anno di governo.

Conte spiega: “A Roma Meloni ha riunito tutta la comunità di suo riferimento, per un grande evento: un anno da quanto ha vinto le elezioni e di governo”. E – prosegue il leader pentastellato – “sapete come ha chiamato questa festa? L’Italia vincente. Un anno di risultati, di grandissimi risultati”, ironizza Conte.

Conte contro Meloni: ha voltato le spalle a chi non ha niente

Per Conte, però, non c’è proprio nulla da festeggiare. Perché il governo, questa la sua accusa, ha “voltato le spalle a chi non ha niente, al ceto medio affossato dal carovita, ai nostri giovani ai quali sanno proporre solo contratti precari”.

Secondo il leader del Movimento 5 Stelle oggi, “con loro, possono brindare corrotti, evasori, qualche colletto bianco e sicuramente tutta l’industria bellica”. Nel video l’ex presidente del Consiglio prosegue: “Vi ricordate quando tutti insieme abbiamo lavorato per risollevare il Paese nel momento più duro dal Secondo dopoguerra a oggi?”.

Conte conclude il video mandando un messaggio alla presidente del Consiglio e alla maggioranza: “Non permetteremo che Meloni e soci mettano in ginocchio il nostro Paese, la nostra Italia”.