Landini: “Il governo usa dipendenti e pensionati come bancomat”

Landini: "È grave che il governo continui a non volersi confrontare seriamente col sindacato".

“È grave che il governo continui a non volersi confrontare seriamente col sindacato”. È quanto afferma il segretario della Cgil, Maurizio Landini in un’intervista al Corriere. “Vogliamo risolvere i problemi – aggiunge il leader del sindsacato -. E per farlo bisogna cambiare le politiche del governo”.

“Aumentare i salari e le pensioni – aggiunge Landini -, contrastare la precarietà, non allargare voucher e contratti a termine. Cancellare il sistema degli appalti e subappalti, invece di modificare il codice e introdurre i subappalti a cascata come ha fatto il governo”.

“Cancellare i contratti pirata con una legge sulla rappresentanza. Introdurre il salario minimo per legge e investire su sanità e istruzione. Il governo – accusa il segretario della Cgil – anziché tassare le rendite e tutti gli extraprofitti usa dipendenti e pensionati come bancomat. Infatti, vorrebbe tagliare l’indicizzazione delle pensioni”.

“Chiederemo ai lavoratori di impegnarsi a sostenerle con la mobilitazione”

“Come Cgil – aggiunge il leader della Cgil nell’intervista al Corriere – chiederemo ai lavoratori di votare sulle nostre proposte e di impegnarsi a sostenerle con la mobilitazione, fino allo sciopero generale, se necessario”. Il sindacato ha già annunciato di voler scendere in piazza il 7 ottobre prossimo contro il governo: “Se le nostre proposte non verranno accolte nella legge di Bilancio – afferma Landini -, scenderemo di nuovo in piazza”.

Il 28 agosto scorso la Cgil aveva scritto alla premier Meloni con una richiesta di incontro, ma ancora non c’è stata alcuna risposta, spiega il segretario, che dice: “È grave che il governo continui a non volersi confrontare seriamente col sindacato”. Alla manifestazione del 7 ottobre non partecipano né Cisl né Uil. Ma “con Cisl e Uil discuteremo insieme della manovra del governo”, assicura Landini.