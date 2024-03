L’appello di Schlein al Movimento 5 Stelle: “Uniti si vince”

“Uniti si vince”. Per la segretaria del Pd, Elly Schlein, non ci sono dubbi e l’alleanza con il Movimento 5 Stelle deve essere portata avanti. “Al M5s dico: uniti si vince, anche il Pd vuole la pace”, afferma la leader dem in un’intervista al Corriere della Sera.

In vista del voto di domenica alle elezioni regionali in Abruzzo, Schlein si dice fiduciosa: “Lì c’è una coalizione che tiene insieme tutte le forze alternative alla destra”. Ma il discorso della segretaria Pd non riguarda solo l’Abruzzo, ma in generale l’alleanza con i 5 Stelle a livello nazionale.

L’appello di Schlein al M5s: uniti si vince

Per Schlein “uniti si vince, lo dico al M5S. E dico che anche il Pd vuole la pace, il sostegno a Kiev non è in contraddizione con la richiesta di uno sforzo maggiore europeo per una pace giusta”. La segretaria dem ritiene che sia necessario “testardamente costruire le ragioni dell’unità sui temi. Lo abbiamo fatto in Abruzzo aiutati dall’intelligenza e dall’empatia di D’Amico, possiamo farlo anche altrove. Naturalmente, ogni territorio ha una sua storia ma soprattutto là dove si è fatta opposizione insieme gli argomenti per stare insieme non mancano. Il Partito Democratico continuerà a lavorare in questa direzione”.

Sui rapporti con il leader pentastellato, Giuseppe Conte, critico sulla posizione del Pd sull’Ucraina, Schlein risponde: “Noi non costruiamo la nostra posizione in relazione a quella degli altri ma per quello che crediamo sia giusto fare. Io penso che il sostegno a Kiev non sia in contraddizione con la richiesta di più sforzo europeo per una pace giusta, perché se non fosse arrivato un supporto all’Ucraina a quest’ora staremmo già discutendo di come Putin abbia riscritto i confini europei manu militari, cioè attraverso l’uso della forza e per noi questo non è accettabile”.

Schlein prosegue: “Mi pare che anche i 5 Stelle abbiano come obiettivo la pace giusta, al pari di noi. Ma noi pensiamo che le condizioni di quella pace le stabiliranno gli ucraini. Ci possono essere delle divergenze su come arrivare a questa pace ma l’obiettivo è lo stesso”.