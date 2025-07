Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in affanno: il partito di Meloni in discesa, ma il Pd non ne approfitta

Gli ultimi sondaggi non spostano gli equilibri tra i partiti nell’ultima settimana. Gli unici due movimenti degni di nota riguardano entrambi la coalizione di governo: da una parte il calo dello 0,3% di Fratelli d’Italia e dall’altra la crescita di 0,2 punti percentuali da parte di Forza Italia.

Pochi movimenti nelle opposizioni, con il Pd stabile e 5 Stelle e Verdi/Sinistra che subiscono variazioni minime e che si annullano tra loro. Stabile anche la Lega. Insomma, l’unica vera novità della rilevazione di Swg per il TgLa7 riguarda il calo dei meloniani, che restano comunque al di sopra del 30%.

Sondaggi elettorali, in discesa Fratelli d’Italia

Il primato di Fratelli d’Italia resta comunque solido: il partito di Giorgia Meloni, pur cedendo lo 0,3%, si attesta al 30,3%, con un vantaggio di oltre sette punti percentuali sul Pd. I dem, infatti, sono stabili al 23%: nessuna variazione negli ultimi sette giorni.

Lieve il calo per i 5 Stelle, che perdono lo 0,1% e si fermano al 12,3%. Anche in questo caso, le distanze con chi insegue sono notevoli: Forza Italia ha guadagnato lo 0,2% ma non va comunque oltre l’8,3%. La Lega è invece stabile all’8,2% e viene quindi superata dagli azzurri. In salita troviamo Verdi e Sinistra: 0,1 punti percentuali in più e dato attuale al 6,6%.

Guadagna consensi anche Azione: lo 0,2% in più e consensi al 3,8%. Lieve calo (-0,1%) per Italia Viva, che si attesta al 2%. Si riavvicina +Europa: +0,2% e dato odierno all’1,7%. Le altre liste, sommando tutti i voti, raccolgono complessivamente il 3,8%.