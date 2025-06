Sondaggi politici, l’effetto comunali e referendum è finito: crolla il Pd

L’effetto positivo dei referendum e delle elezioni comunali è già svanito e il Pd torna a faticare negli ultimi sondaggi. La Supermedia realizzata da YouTrend per Agi testimonia le difficoltà dei dem: sono il partito che perde più consensi e torna così ampiamente al di sotto del 23%.

Ben diversa la situazione per Fratelli d’Italia, che continua a guadagnare consensi. Nel centrodestra cresce anche Forza Italia, a fronte di un calo della Lega. Stabile il Movimento 5 Stelle, mentre risale (è il partito che guadagna più consensi nelle ultime due settimane) Azione.

Sondaggi elettorali, la Supermedia boccia Pd

In testa sorride Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni tocca il 30,3% dei consensi e si tratta del secondo miglior risultato dalle europee dello scorso anno. Fdi si attesta al 30,3%, guadagnando lo 0,1% dei consensi rispetto a due settimane fa. All’opposto, il Pd di Elly Schlein cede lo 0,4% (peggior calo dell’ultima rilevazione) e si ferma al 22,6%.

Stabile al terzo posto il Movimento 5 Stelle con il 12,2% dei voti. Risale, invece, Forza Italia: il partito di Antonio Tajani guadagna lo 0,2% e si attesta al 9,1%. Restando così davanti alla Lega, che perde lo 0,1% e non va oltre l’8,3%. In leggera risalita troviamo Verdi/Sinistra, ora al 6,4% (+0,1%). Così come Azione, che guadagna lo 0,4% e raggiunge il 3,5%.

Sul fronte centrista, perde invece la stessa percentuale di voti Italia Viva, attestandosi al 2,1%. Lieve calo (-0,2%) anche per +Europa, ora all’1,6%. Stabile, invece, Noi Moderati che si attesta all’1%. Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra guadagna lo 0,2% e raggiunge il 48,7% mentre il centrosinistra perde lo 0,6% e si ferma al 30,5%, con i 5 Stelle al 12,2%. Il Terzo Polo è invece al 5,6%.