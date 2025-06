Sondaggi politici, Fratelli d’Italia riallunga in testa: Meloni amplia il divario con Schlein

Stavolta a sorridere è Fratelli d’Italia: negli ultimi sondaggi il partito di Giorgia Meloni torna ad allungare sugli inseguitori, con il Pd che perde consensi nell’ultima settimana. La rilevazione di Swg per il TgLa7 evidenzia anche la risalita, per quanto minima, di 5 Stelle e Lega, mentre sono in calo Forza Italia e Verdi/Sinistra.

Il dato più significativo del sondaggio resta comunque quello relativo a Fratelli d’Italia, che consolida il suo primato e mostra di riuscire a non perdere consensi nonostante un momento di certo non semplice dal punto di vista internazionale. Più indietro si segnala qualche passo avanti anche per Azione.

Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia allunga in testa

Il partito della presidente del Consiglio guadagna lo 0,2% dei consensi e si attesta ora al 30,6%. Allungando così nei confronti del Pd, che perde 0,3 punti percentuali e si ferma esattamente al 23%. In risalita, come detto, il Movimento 5 Stelle: il partito di Giuseppe Conte guadagna lo 0,1% e si attesta al 12,4%.

Nel centrodestra la Lega sorpassa nuovamente Forza Italia: sia grazie al +0,1% del Carroccio, ora all’8,2%; che grazie alla discesa di 0,2 punti degli azzurri, adesso inchiodati all’8,1%. In calo, come detto, anche Verdi e Sinistra: perdono lo 0,2% ma restano comunque intorno a un ottimo 6,5%. Azione guadagna invece lo 0,2% e raggiunge il 3,6%. Si tratta della stessa percentuale di consensi persi da Italia Viva, ora al 2,1%. Stabili +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1%).