Sondaggi politici, Meloni torna sotto il 30%: boom del Pd, che guadagna quasi un punto

La tendenza, rispetto alla scorsa settimana non cambia: nei sondaggi resta sostanzialmente stabile Fratelli d’Italia, mentre cresce (e di molto) il Pd. Con Movimento 5 Stelle e Lega, invece, leggermente in affanno. Va detto che, nell’ultima Supermedia di YouTrend per Agi, a crescere sono quasi tutte le forze di opposizione.

A guadagnare più di tutti è il partito di Elly Schlein, ma è positivo il dato anche per Alleanza Verdi-Sinistra e per +Europa. Al contrario, si registra un calo per i 5 Stelle: le ultime battaglie contro il riarmo sembrano pagare meno di quanto sia avvenuto in passato. Per quanto riguarda la maggioranza, il dato in generale è negativo: scende, anche se di poco, Fratelli d’Italia, resta stabile Forza Italia, mentre perde la Lega.

Sondaggi elettorali, cresce il Pd e Fdi sotto il 30%

In testa l’unica vera novità riguarda il fatto che Fratelli d’Italia torna al di sotto della soglia psicologica del 30%: cedendo lo 0,1% si attesta ora al 29,9%. Bene invece il Pd, che guadagna lo 0,7% e prova a riavvicinarsi, attestandosi al 22,7%. La distanza resta comunque ampia. Così come quella rispetto al Movimento 5 Stelle, ora al 12,1% dopo aver perso 0,4 punti percentuali.

Stabile al 9% Forza Italia, mentre la Lega cede lo 0,3% e si attesta all’8,4%. In crescita di 0,2 punti percentuali Verdi/Sinistra, attualmente al 6,5%. Male invece i partiti centristi: sia Azione (3,2%) che Italia Viva (2,2%) perdono lo 0,3% rispetto alla rilevazione di due settimane fa. Cresce, invece, +Europa all’1,9%. In calo Noi Moderati (-0,3%) allo 0,8%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il trend di quest’ultimo sondaggio è chiaro: il centrodestra perde lo 0,7% e si attesta al 48%. Il centrosinistra (senza i 5 Stelle) raggiunge il 31% guadagnando lo 0,9%. Sommando i voti del centrosinistra con quelli di 5 Stelle e Terzo Polo si arriverebbero però al 48,6%, quindi addirittura al di sopra del centrodestra. Ma, si sa, sono calcoli che senza alleanze reali non trovano fondamento.