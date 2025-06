Sondaggi politici, balzo del Pd che lancia la rimonta: in calo la coalizione di governo

Tra elezioni comunali e referendum, i sondaggi delle ultime settimane premiano il Pd. In calo, invece, la coalizione di centrodestra.

L’esito delle elezioni comunali e la mobilitazione dei referendum su lavoro e cittadinanza ha fatto bene, almeno sotto il punto di vista dei sondaggi, al Pd. Proprio quello di Elly Schlein è il partito che ha guadagnato più consensi nelle ultime tre settimane, secondo la Supermedia YouTrend per Agi.

Il quadro, complessivamente, non cambia: l’unica importante variazione è proprio quella del Pd, mentre sono meno rilevanti sia il leggero aumento di consensi di Fratelli d’Italia che il calo dei voti per la coalizione di governo. La Supermedia è tornata dopo tre settimane e sembra testimoniare un effetto positivo per il Pd dato dai referendum, dalla presa di posizione su Gaza e dall’esito delle elezioni comunali, con risultati favorevoli al centrosinistra.

Sondaggi elettorali, il Pd tenta di far partire la rimonta

Il primato di Fratelli d’Italia non è per il momento in discussione: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% rispetto a tre settimane fa (ultima rilevazione) e si attesta al 30,2%. Ora, però, il Pd sta provando a recuperare terreno: guadagnando l’1% raggiunge nuovamente il 23% nei sondaggi. Lieve flessione per il Movimento 5 Stelle, ora al 12,2% (-0,3%).

In calo gli altri partiti della coalizione di governo: Forza Italia cede lo 0,1% all’8,9% mentre la Lega perde lo 0,3% e si ferma all’8,4%. Stabile, invece, al 6,3% Verdi/Sinistra, mentre perde lo 0,4% Azione (ora al 3,1%). Nessuna variazione rispetto a tre settimane fa per Italia Viva al 2,5% e +Europa all’1,8%. Lieve flessione, nel campo della maggioranza, anche per Noi Moderati ora all’1% (-0,1%).

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra complessivamente subisce un calo dello 0,2%, attestandosi al 48,5%. Al contrario cresce di un punto percentuale il centrosinistra, al 31,1%: I 5 Stelle, come detto, si attestano al 12,2%, mentre il Terzo Polo perde lo 0,3% al 5,6%: Un’eventuale coalizione allargata dal terzo polo al centrosinistra, passando per il Pd, sarebbe oggi (con una semplice somma matematica, ovviamente poco attendibile) al di sopra dei consensi della maggioranza di centrodestra.