Larry Ellison, chi è l’imprenditore tra i tre più ricchi al mondo: patrimonio del cofondatore della Oracle Corporation

Larry Ellison è diventato il terzo uomo più ricco al mondo, superando Jeff Bezos. Imprenditore di successo, ha iniziato presto a formare il suo importante patrimonio avendo un’intuizione intelligente.

Larry Ellison, chi è l’imprenditore tra i tre più ricchi al mondo

Larry Ellison è uno dei più ricchi imprenditori al mondo, e avendo superato Jeff Bezos, adesso si trova al terzo posto della classifica dei più ricchi dietro a Lvmh Bernard Arnault ed Elon Musk. Nato nel 1944 a New York City, ha frequentato l’Università di Chicago per poi iniziare lavorare nel settore informatico, progettando infine un di database relazionale per IBM.

Poi, nel 1977 arriva l’intuizione e ha fondato il proprio laboratorio di software e ha creato il proprio sistema di database. Coì poi nacque il cloud Oracle, uno spazio di archiviazione per aziende e i provider di Internet, affermandosi negli anni come l’azienda di database più importante del pianeta. Ellison ne è stato amministratore delegato per 37 anni, fino al 2017. Oggi, il miliardario è il maggiore azionista e ne presiede il consiglio di amministrazione. Ellison si è sposato ben per quattro volte. Prima con Adda Quinn e poi con Nancy Wheeler Jenkins. Dal 1983 al 1986 con Barbara Boothe, da cui ha avuto una figlia, Megan Ellison, fondatrice e presidente della Annapurna Pictures, e un figlio David Ellison, fondatore e presidente della Skydance Productions.

Patrimonio del cofondatore della Oracle Corporation

Elon Musk ha un patrimonio netto che sfiora i 235 miliardi di dollari e il presidente di Lvmh Bernard Arnault, che si accontenta di un secondo posto con “soli” 225 miliardi. Mentre il patrimonio netto attuale di Larry Ellison è di 114,2 miliardi di dollari. “È davvero uno dei migliori ingegneri che ho incontrato”, ha detto Musk di Ellison a Forbes nel 2020. “Quando ci occupiamo di un argomento tecnico, lo capisce molto rapidamente, anche quando è non si parla dei suoi temi come il software”.

