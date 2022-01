Laura, Bernardo Giorgio e Francesco Mattarella, chi sono i figli del Presidente della Repubblica?

Chi sono i figli di Sergio Mattarella che lo accompagnano dal 2015 in molte occasioni ed eventi istituazionali? Parte di una famiglia molto unita Bernardo Giorgio, Francesco e Laura sono rimasti vicini al padre dopo la morte di Marisa Chiazzese, loro madre, avvenuta nel 2012 in seguito a un tumore.

Chi sono i figli di Sergio Matterella: Laura, Bernardo Giorgio e Francesco

Sul secondo genito Francesco Matterella non si sa praticamente niente a causa del suo essere estreamente riservato e della sua capacità di tenersi lontano dai riflettori. Degli altri tue fratelli Bernardo Giorgio e Laura si conoscono più particolari.

Bernanardo Giorgio nato a Palermo nel il 3 marzo del 1968 è il primo genito di Sergio Matterella e Marisa Chiazzese e porta il nome del nonno paterno, più volte ministro. Laureato nella stessa disciplina del padre, nel suo percorso formativo spiccano le seguenti tappe: master of laws (University of California at Berkeley, 1992), dottorato di ricerca in Diritto pubblico (Università degli studi di Firenze, 1997), è professore ordinario presso l’Università Luiss Guido Carli, cattedra di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

Nel 2014, per volere del ministro Marianna Madia, è passato a capo dell’ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Laura Matterrella: marito, figli e studio legale

Di fatto la first Lady italiana, Laura Matterella ultima di tre figli e unica figlia femmina, ha accompagnato il padre Sergio Matterella a quasi tutti gli eventi pubblici dal 2015 ad oggi. Laura è la terza donna nella storia della Repubblica italiana, a ricoprire il ruole di consorte supplente. Prima di lei era stata la volta di Ernestina Saragat, figlia di Giuseppe, e Marianna Scalfaro figlia di Oscar Luigi.

Nata il 2 dicembre del 1968 è anche lei un avvocata e anche lei porta il nome del nonno materno Lauro Chiazzese famoso giurista e rettore dell’Università di Palermo.

Della vita privata di Laura Matterella si sa che è sposata con Cosimo Comella e ha tre figli: Manfredi, Maria Chiara e Costanza. Il marito laureato in Scienze dell’informazione, avrebbe ricoperto l’incarico di funzionario informatico presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per poi passare al ruolo di dirigente del Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica del Garante per la protezione dei dati personali.