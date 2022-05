Laura Freddi: età, carriera, marito, incinta, figlia e storia con Paolo Bonolis

Chi è Laura Freddi, la showgirl italiana ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata in onda nel pomeriggio di martedì 10 maggio?

Laura Freddi: età, biografia e carriera

Laura Freddi è nata il 19 maggio 1972 a Roma, ha 50 anni ed è alta 174 centimetri. Sin da giovane, ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Nel 1992, è entrata nel cast di Non è la Rai, continuando a collaborare con lo show per due stagioni. Conclusa questa esperienza, insieme a Paolo Bonolis ha condotto il programma Belli freschi.

Negli anni ’90, insieme all’ex concorrente del Grande Fratello Vip Miriana Trevisan, è stata velina di Striscia la Notizia, il tg satirico creato da Antonio Ricci.

Tra il 2001 e il 2005, è stata una dei membri principali del cast di Domenica In. La showgirl, inoltre, ha condotto numerosi programmi televisivi ed è stata ospite di svariati format.

Nel 2016, ha anche partecipato in qualità di concorrente al Grande Fratello Vip. Nel 2022, sempre per il medesimo format, ha ricoperto in modo temporaneo il ruolo di opinionista, sostituendo Sonia Bruganelli.

Nel corso della sua carriera, è stata anche speaker radiofonica e attrice. In qualità di attrice, ha recitato in alcune fiction come, ad esempio, Una donna per amica nel 1998, I Cesaroni nel 2006; Il condominio nel 2004.

Vita privata, marito, incinta, figlia e storia con Paolo Bonolis

Per quanto riguarda la sua vita privata, Laura Freddi è stata legata sentimentalmente al collega e conduttore Paolo Bonolis tra il 1990 e il 1995. Nel 2006, poi, ha sposato Claudio Casavecchia, dal quale si è però separata appena due anni dopo, nel 2008.

Successivamente, ha iniziato una relazione con Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley. Dal compagno, la showgirl ha avuto una figlia, nata il 3 gennaio 2018.