Le destre litigano pure sulle carceri: la polemica di Ferragosto nella maggioranza è sui suicidi tra i detenuti

La maggioranza si spacca anche sui suicidi in carcere. La solita lite di Ferragosto, questa volta, riguarda Forza Italia e Fratelli d’Italia, con visioni opposte sulle misure da mettere in campo per ridurre il fenomeno dei suicidi in carcere.

La polemica nasce a due giorni di distanza dall’intervento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, secondo cui non c’è alcun allarme sul tema. Ma ora è Forza Italia a tornare a porre la questione, sottolineando come invece si debba intervenire per affrontarla.

Suicidi in carcere, polemica tra Fi e Fdi

A risollevare la questione è stato il deputato azzurro Tommaso Calderone, in una nota che ha poi in parte ritrattato, ammorbidendo i toni ma confermando in gran parte i contenuti. Inizialmente Calderone criticava aspramente il governo: “Nessuna riforma sulla custodia cautelare. Nessuna riforma sulle misure alternative e sulla liberazione anticipata”.

Per il deputato di Forza Italia è quindi necessario fare “autocritica”, ma anche “meno chiacchiere”. Poi la nota è stata rivista, con una sua versione più soft. Calderone ricorda comunque che “continuiamo ad assistere a decine di detenuti che si suicidano. Non abbiamo risolto il problema e sono i freddi numeri a dirlo”.

L’invito di Calderone è a riflettere su “custodia cautelare, misure alternative e liberazione anticipata”. Senza, comunque, mettere in discussione la certezza della pena. La replica viene affidata all’Adnkronos dal sottosegretario alla Giustizia ed esponente di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro, escludendo qualsiasi provvedimento svuotacarceri.

“Non è all’ordine del giorno per Fdi – spiega – qualsivoglia misura che eroda la certezza della pena e, in una maniera o nell’altra, che non risponda alle esigenze di giustizia per le vittime dei reati e di sicurezza per i cittadini”. Delmastro rivendica il piano carceri, con 750 milioni di investimenti, del governo e conclude: “Tutte le ricette finora proposta, come gli svuotacarceri, si sono rivelate fallimentari. La soluzione è un piano carceri, come quello del governo, che preveda spazi più confacenti”.