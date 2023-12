Le destre scommettono sul nucleare. Tajani esulta per la Cop28 che non chiude le porte all'energia dell'atomo

Alla Cop28 “stanno ancora lavorando: finora non si è trovato un accordo perché ci sono alcune parti che non sono sufficientemente ambiziose, però c’è un elemento positivo” come “la scelta di puntare sul nucleare: siamo favorevoli a quello di quarta generazione che non prevede la costruzione di centrali nucleari”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Mattino Cinque News. “Guardiamo al futuro con grande speranza: il nucleare è una fonte energetica non inquinante. Questa sarà una battaglia politica che Forza Italia condurrà con grande impegno, sono convinto che la nostra forza politica debba diventare un grande movimento ambientalista non ideologico, ma con azioni pragmatiche”, ha continuato.

Le destre scommettono sul nucleare

“A volte l’ideologia fa male anche all’economia, dobbiamo tenerne conto ogni volta che parliamo di lotta al cambiamento climatico perché se adottiamo delle norme che non sono applicabili da parte dell’industria, come è successo con la decisione di bloccare la produzione di auto non elettriche a partire dal 2035: perderemo 70mila posti di lavoro in Italia”.

