Lend-Lease act, cos’è e cosa prevede la legge firmata da Biden che fu usata contro Hitler?

Lend-Lease act: si tratta di un intervento legislativo voluto dall’Amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Un atto concreto ed ufficiale per aiutare più velocemente e direttamente l’Ucraina.

Lend-Lease act, cos’è

L’Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act è una legge che è stato approvata dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, quasi all’unanimità nel mese di aprile 2022 con 417 voti a favore e appena 10 contrari.

Quest’intervento legislativo permette agli Stati Uniti di fornire senza intoppi e più velocemente armi ed equipaggiamenti all’Ucraina. Così facendo il presidente Joe Biden ha la possibilità di contrattare aiuti militari direttamente con l’Ucraina e altre nazioni dell’Europa orientale.

Cosa prevede la legge firmata da Biden

La stessa legge e le stesse modalità furono utilizzate nel 1941 da Franklin Delano Roosevelt per rifornire l’esercito del Regno Unito nella guerra contro la Germania nazista ed Hitler.

Lo stesso stratagemma ha utilizzato Biden per aiutare “militarmente” e “a distanza” l’Ucraina contro la Russia di Putin. Infatti, la legge autorizza l’amministrazione Biden, durante l’anno fiscale 2023, a prestare o noleggiare attrezzature militari all’Ucraina e ad altri paesi dell’Europa orientale. L’atto esonera, inoltre, la stessa amministrazione da alcune disposizioni di legge che regolano il prestito o la locazione di equipaggiamento militare all’estero, come il limite di cinque anni alla durata del prestito o l’obbligo che i Paesi riceventi paghino tutte le spese sostenute dagli Stati Uniti Stati nel noleggio dell’equipaggiamento per la difesa.

Attualmente, secondo l’ordinamento americano, i pagamenti ricevuti in leasing con l’estero sono depositati presso il Dipartimento del Tesoro come incassi vari e sono classificati come spese dirette. “ Tale atto – si legge sul sito del Dipartimento della Difesa Usa – potrebbe aumentare gli importi depositati in tesoreria qualora l’amministrazione presti o noleggi attrezzature che altrimenti non avrebbe fornito ai sensi della normativa vigente “. Al contrario, tali depositi diminuirebbero se l’amministrazione prestasse o noleggiasse attrezzature a un costo ridotto ai sensi della legge rispetto agli importi che altrimenti avrebbe addebitato in base alle sue autorità esistenti.

