Leo Gassman oggi: altezza, padre Alessandro Gassman, madre, fidanzata Enula, Instagram, Sanremo e canzoni del cantante

Chi è Leo Gassman, il giovane cantautore italiano figlio dell’attore Alessandro Gassman e nipote di Vittorio Gassman?

Leo Gassman oggi: altezza, padre Alessandro Gassman, madre, Sanremo e canzoni

Leo Gassman, all’anagrafe Alessandro Gassman, è un cantautore italiano nato il 22 novembre 1998 a Roma e ha 23 anni. Per quanto riguarda la sua famiglia di origine, il padre è l’attore Alessandro Gassman mentre la madre è l’attrice Sabrina Knaflitz. Inoltre, è nipote del celebre Vittorio Gassman, storico attore che ha segnato la storia del cinema italiano.

Il cantautore ha studiato presso il conservatorio Santa Cecilia e si è laureato in Psicologia e Affari Internazionali a Roma, nel mese di dicembre 2021.

Sul piccolo schermo, ha debuttato nel 2018 a X Factor 12 mentre, nel 2020, ha partecipato al Festival di Sanremo vincendo nella categoria Nuove Proposte. Il giovane artista ha pubblicato un album intitolato Strike, composto da 14 brani inediti, che comprende anche la canzone vincitrice a Sanremo.

Sul palco dell’Ariston, ha presentato Va bene così. Il testo, scritto dallo stesso Leo Gassman, ripete la parola Asimbonanga: il termine deriva dalla lingua Zulu e significa “non lo abbiamo visto”.

Vita privata, fidanzata Enula e Instagram del cantante

Per quanto riguarda la sua vita privata, Leo Gassman non ha mai rivelato di essere fidanzato in modo ufficiale. Nonostante il riserbo tipico del ragazzo, tuttavia, è stato spesso paparazzato insieme all’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, Enula. Già a febbraio 2020, infatti, il settimanale Vero aveva diffuso degli scatti in cui i due ragazzi apparivano insieme. Dopo la partecipazione della ragazza al talent show, la coppia si era riunita anche se pare che i due si siano infine lasciati nel corso del 2021.

Il cantautore è particolarmente attivo sui social e su Instagram vanta un seguito di oltre 200 mila followers.