Leonardo Pieraccioni, nuovo film: trailer, trama e cast de Il sesso degli angeli

Leonardo Pieraccioni: qual è la trama del suo nuovo film Il sesso degli angeli? Tutti i dettagli su trailer, cast e temi trattati.

Leonardo Pieraccioni, nuovo film: trama e cast de Il sesso degli angeli

Il 21 aprile 2022, Leonardo Pieraccioni è tornato sul grande schermo con Il sesso degli angeli. Nel cast della pellicola, insieme all’attore, figurano Sabrina Ferilli, Marcello Fonte e Massimo Ceccherini.

Per quanto riguarda la trama, il nuovo film di Pieraccioni racconta la storia di un prete di frontiera, Don Simone, che si occupa di una chiesa in costante difficoltà. Il luogo di culto non viene mai frequentato dai più giovani che preferiscono dedicare il proprio tempo libero ai social media.

La vita di Don Simone, tuttavia, cambia totalmente quando riceve una cospicua eredità da parte di un eccentrico zio che gli ha lasciato una florida attività con sede in Svizzera. In questo modo, il prete capisce di avere finalmente la possibilità di poter risollevare da un punto di vista economico l’oratorio di cui si occupa. Arrivato a Lugano, tuttavia, Don Simone scopre di aver ereditato un bordello…

Trailer e temi trattati

Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni è una pellicola che affronta numerosi temi come la prostituzione legale e il matrimonio per i preti. Simili argomenti vengono affrontati con ironia e leggerezza, conferendo un clima leggero e divertente alla commedia.

Il nuovo film, che segna il ritorno al cinema di Pieraccioni, porta l’attore ad abbandonare il ruolo del latin lover alla disperata ricerca nella sua anima gemella e a indossare la toga, interpretando un prete.

Chi è la compagna di Leonardo Pieraccioni?

Per quanto riguarda la sua vita privata, Leonardo Pieraccioni è stato a lungo legato alla collega Laura Torrisi. La relazione tra i due è culminata con la nascita della figlia Martina ma si è poi conclusa in modo definitivo nel 2014.

Dal 2018, Pieraccioni ha cominciato una relazione con Teresa Magni, una donna più giovane di 16 anni che ha una figlia nata da una precedente relazione.

Recentemente, l’attore ha annunciato sul suo account Instagram di essere ufficialmente fidanzato con la compagna e di essere pronto a convolare a nozze.