Licia Colò oggi: marito, figlia e la storia con Nicola Pietrangeli

Licia Colò, oggi: una conduttrice d’esperienza con un curriculum molto ricco. Una vita sentimentale altrettanto importante e particolare. Ha rischiato la vita in passato.

Licia Colò: oggi

Licia Colò, nata a Verona, è una conduttrice, autrice televisiva, scrittrice e blogger.

Diversi anni fa Colò rischiò di morire dissanguata per colpa di una cisti ovarica scoppiata senza alcun preavviso: la corsa in ospedale e l’operazione d’urgenza le salvarono la vita.

La carriera da conduttrice è iniziata nel 1982 con Paolo Bonolis: insieme presentarono per alcune stagioni Bim Bum Bam su Italia1, programma d’intrattenimento per bambini. Divenne poi annunciatrice Mediaset e affiancò Maurizio Costanzo nella conduzione di Buona Domenica. Per sei anni conduce L’arca di Noè poi nel 1996 passa in Rai. Conduce Geo&Geo, King Kong – Un pianeta da salvare, Il pianeta delle meraviglie, Timbuctù e Alle falde del Kilimangiaro per sedici stagioni. Ha un sito internet personale intitolato Animali e ambiente, dal 2019 è passata a La7.

Licia Colò: marito e figlia

Licia Colò è sposata con Alessandro Antonino, un pittore napoletano. La coppia ha avuto una figlia – nel 2005 – di nome Liala.

Del suo amore per il marito nella sua intervista per l’Avvenire ha ammesso: “ho 11 anni più di mio marito, ma per me lui è un giovane vecchio. Il punto è la profondità dell’essere umano. Nel momento in cui avevo tutto il mondo sulle spalle, con una bimba da crescere, i miei genitori che si sono ammalati gravemente e una fase professionale incerta, lui c’era. Io pensavo di non farcela, lui mi ha sostenuto e dato la forza e il coraggio“.

Il giovane è originario di Napoli ed oltre alla pittura si dedica anche alla conduzione su Tv2000 e nel 2018 ha anche condotto un programma insieme alla moglie.

La storia con Nicola Pietrangeli

Nicola Pietrangeli è stato uno dei più grandi atleti del tennis italiano, campione pluripremiato. L’ex tennista è stato un grande amore di Licia Colò.

I due, infatti, stettero insieme ben sette anni di cui cinque di convivenza. Tra i due c’erano ben 29 anni di differenza, e la loro storia si è conclusa definitivamente all’inizio degli Anni Duemila.